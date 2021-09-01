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Зеленский попросил Всемирный банк помочь со строительством автодорог
Экономика
Зеленский попросил Всемирный банк помочь со строительством автодорог
president.gov.ua  /  Офіс Президента України

Вашингтон, 1 сентября. Украинский президент Владимир Зеленский предложил Всемирному банку профинансировать строительство автомобильных дорог в стране, сообщила пресс-служба офиса главы государства.

Президент в ходе своего рабочего визита в США провел встречу с главой группы Всемирного банка Дэвидом Малпасом. Зеленский рассказал ему о последних реформах, в частности, об отмене моратория на продажу сельскохозяйственных земель.

«Владимир Зеленский предложил Всемирному банку принять участие в реализации плана трансформации Украины. Отдельно была отмечена важность участия банка в проектах по финансированию строительства и реконструкции автомобильных дорог на Украине», — говорится в сообщении президентского офиса.

Зеленский также представил план трансформации национальной энергетики. Он выразил надежду, что Всемирный банк поддержит Киев в этом вопросе. Президент также рассказал, что Украина заинтересована в совершенствовании банковского сектора, в том числе в приватизации государственных финансовых учреждений.

Накануне Владимир Зеленский прибыл в США, где у него запланирована встреча с президентом Джо Байденом. Как ранее рассказал представитель американской администрации, часть переговоров пройдет в расширенном формате, а часть — один на один.

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