Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 сентября 15:50
15:41
Экономика
Курс доллара опустился до 73 рублей
15:40
Экономика
Собянин подтвердил тестирование беспилотников для Москвы
15:40
Спорт
Защитник «Зенита» Чистяков покинул расположение сборной России из-за травмы
15:39
Политика
Представитель талибов стал губернатором афганской провинции Панджшер
15:36
Общество
Гитарист культовой группы «Зоопарк» Храбунов скончался на 62-м году жизни
15:35
Весь мир
Мексика приняла четвертую группу беженцев из Афганистана
15:31
Происшествия
В России появится спецорган для расследования авиапроисшествий с беспилотниками
15:31
Происшествия
Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест фигуранта дела о многомиллионной растрате в Северной Осетии
15:29
Спорт
Матч Россия — Хорватия: когда состоится, где смотреть, шансы соперников, в чем интрига
15:25
Общество
Медвежата из сафари-парка в Геленджике закрыли купальный сезон
Все новости

Медвежата из сафари-парка в Геленджике закрыли купальный сезон

Общество

На Кавказе еще +30°C, а купальный сезон уже закрыли косолапые из местного зоопарка. Подарив жизнь Арктике-Авроре и Ермаку, мать-медведица сразу отказалась от них.

Заботу о брошенных малышах взяла на себя «приемная мама» — сотрудница зоопарка Елена Миловидова. По ее словам, в природе медведицы нередко отказываются от потомства. Такое случается и в зоопарках, только здесь каждый детеныш на счету. 

Имена для малышей выбрали жители Геленджика при помощи голосования в социальных сетях. Арктика-Аврора и Ермак — общительные медвежата. Они любят обниматься и лежать на руках Елены Миловидовой. Малышам повезло: если бы они росли по одиночке, частый контакт с персоналом зоопарка привел бы к проблемам с самоопределением. Но благодаря общению друг с другом Арктика-Аврора и Ермак никогда не сомневались в том, что являются медведями, а не людьми.

Чаще всего Арктика-Аврора и Ермак пьют молоко, однако недавно впервые попробовали свежее мясо. На такой диете они быстро растут и сейчас весят около 70 килограммов, почти как взрослый английский мастиф — а это самая крупная порода собак. Но это, конечно, не предел, ведь самцы белого медведя могут достигать массы тела 450 килограммов.

Судьбу медвежат будут решать через несколько месяцев. Выпускать на волю Арктику-Аврору и Ермака не планируют. Ведь привыкшие к людям животные не смогут самостоятельно существовать в дикой природе.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Медвежата из сафари-парка в Геленджике закрыли купальный сезон
животные зоопарк природа медвежата
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru