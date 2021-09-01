Медвежата из сафари-парка в Геленджике закрыли купальный сезон

На Кавказе еще +30°C, а купальный сезон уже закрыли косолапые из местного зоопарка. Подарив жизнь Арктике-Авроре и Ермаку, мать-медведица сразу отказалась от них.

Заботу о брошенных малышах взяла на себя «приемная мама» — сотрудница зоопарка Елена Миловидова. По ее словам, в природе медведицы нередко отказываются от потомства. Такое случается и в зоопарках, только здесь каждый детеныш на счету.

Имена для малышей выбрали жители Геленджика при помощи голосования в социальных сетях. Арктика-Аврора и Ермак — общительные медвежата. Они любят обниматься и лежать на руках Елены Миловидовой. Малышам повезло: если бы они росли по одиночке, частый контакт с персоналом зоопарка привел бы к проблемам с самоопределением. Но благодаря общению друг с другом Арктика-Аврора и Ермак никогда не сомневались в том, что являются медведями, а не людьми.

Чаще всего Арктика-Аврора и Ермак пьют молоко, однако недавно впервые попробовали свежее мясо. На такой диете они быстро растут и сейчас весят около 70 килограммов, почти как взрослый английский мастиф — а это самая крупная порода собак. Но это, конечно, не предел, ведь самцы белого медведя могут достигать массы тела 450 килограммов.

Судьбу медвежат будут решать через несколько месяцев. Выпускать на волю Арктику-Аврору и Ермака не планируют. Ведь привыкшие к людям животные не смогут самостоятельно существовать в дикой природе.