Путин отметил вклад Минобороны РФ в развитие военного образования

Москва, 1 сентября. Президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии открытия социальных объектов в Дагестане и отметил вклад Минобороны в развитие военных вузов.

В ходе выступления президент подчеркнул, что оборонное ведомство активно содействует созданию в стране военно-образовательных учреждений.

«Такая работа, конечно же, должна и будет продолжаться», — заявил Путин.

В прошлом году в День знаний в стране открылись сразу три училища: северо-кавказское и тверское суворовское военные училища и филиал Нахимовского военно-морского училища в Калининграде. В этом году появится училище на базе Омского военного кадетского корпуса — одного из старейших в России.

Путин также отметил неоценимый вклад военных строителей в общую борьбу с распространением коронавирусной инфекции: в разгар пандемии они возвели около 20 медцентров, где помощь получили тысяч и пациентов.