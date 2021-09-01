Транспортная прокуратура Мурманска начала проверку после пожара на судне в Норвегии

Мурманск, 1 сентября. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасной эксплуатации водного транспорта после возгорания на судне в порту Норвегии.

Крупный пожар произошел на судне «Глейшер Энтерпрайз» вечером 31 августа текущего года в норвежском порту Киркинес. Согласно предварительным данным, возгорание началось в выхлопной трубе левого главного двигателя. Огонь был ликвидирован благодаря слаженным и профессиональным действиям экипажа лайнера.

Известно, что судно принадлежит ООО «Арктисервис», которое зарегистрировано в Мурманске. В связи с этим именно Северо-Западная транспортная прокуратура будет проводить проверку. В ходе нее будут установлены обстоятельства произошедшего, а также дана правовая оценка действиям ответственных лиц.

Столкновение двух гидроциклов заинтересовало Санкт-Петербургскую транспортную прокуратуру. Авария произошла 31 августа в реке Малая Нева.