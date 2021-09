«Это начало конца»: эксперт оценил последствия катастрофы в Афганистане для Байдена

Президент США Джо Байден обратился к нации в связи с выводом войск из Афганистана. Текст выступления появился на сайте Белого дома.

«Я обещал американскому народу, что я закончу эту войну. И сегодня я сдержал это обещание», — объявил президент на официальной странице Twitter.

I promised the American people I would end this war. Today I've honored that commitment. pic.twitter.com/nozJIBTWb7 — President Biden (@POTUS) September 1, 2021

В своей речи Байден признал, что ошибся в оценке ситуации в регионе — афганская армия и правительство не сумели выстоять в противостоянии с «Талибаном»1 (запрещено в РФ). При этом эвакуацию президент США назвал «успешной». В результате операции «Убежище союзников» было возвращено более 5,5 тысяч американцев, а общее количество людей, кого удалось вывезти, составляет порядка 120 тыс. человек.

«В течение нескольких недель они (военные) рисковали своими жизнями, чтобы доставить американских граждан и афганцев на самолеты и вывезти их. И они сделали это, столкнувшись с огромной толпой людей. Они сделали это, зная, что террористы ИГИЛ1 (запрещено в РФ) — заклятые враги талибов — скрываются среди этих толп, — заявил Джо Байден. Минувшей ночью в Кабуле Соединенные Штаты завершили 20 лет войны в Афганистане. Самая долгая война в нашей истории. Мы провели одну из самых больших воздушных перебросок в истории — более 120 тысяч человек эвакуированы в безопасные места. Ни одна нация никогда не делала ничего подобного».

Last night in Kabul, the United States ended 20 years of war in Afghanistan. The longest war in our history.



We completed one of the biggest airlifts in history — with more than 120,000 people evacuated to safety.



No nation has ever done anything like it. — President Biden (@POTUS) August 31, 2021

Виноват Трамп

За время военной кампании в Афганистане 2,4 тыс. американских военных и граждан погибли и 20 тыс. получили ранения, отметил Джо Байден. Еще 13 человек погибли и 20 получили ранения во время эвакуации. В том, что США пришлось вывести войска, он обвинил предыдущую администрацию Дональда Трампа.

«Нам оставалось принять простое решение: либо выполнить обязательства, взятые предыдущей администрацией, и покинуть Афганистан, либо сказать, что мы не уходим, и отправить еще десятки тысяч солдат на войну. Решение о прекращении военных операций принято на основе рекомендации моих гражданских и военных советников», — сказал президент.

wikipedia.org / Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0 / flickr.com

Война продолжится

Также Байден заявил, что уход из Афганистана означает «завершение попыток переустроить другие страны», пригрозил террористам новыми ударами и пообещал, что Америка продолжит поддерживать афганцев.

«Я также знаю, что угроза терроризма сохраняется. Но она изменилась, распространилась на другие страны. Наша стратегия тоже должна измениться. Мы будем продолжать борьбу с терроризмом в Афганистане ив других местах. Нам просто не нужно вести наземную войну, чтобы сделать это», — подытожил он.

Let me be clear: We will continue to support the Afghan people through diplomacy, international influence, and humanitarian aid.



We will continue to speak out for basic rights of the Afghan people — especially women and girls — as we do around the world. — President Biden (@POTUS) August 31, 2021

Начало конца

По мнению профессора факультета права ВШЭ, американиста Александра Домрина, заявления Байдена о том, что «США завершит попытки переустроить другие страны» — лукавство, потому что «эта практика у американцев в генах». Может быть, они и уменьшат активность по этому направлению, но не откажутся от него.

«Переустройство (чужих стран) заложено в «генетическом коде» США. Они будут продолжать экспорт демократии в другие страны, но этот процесс сейчас очень сильно пошатнется. Есть такой старый анекдот: Сталин говорит Рузвельту: «Я всегда думал, что демократия — это власть народа, но Рузвельт мне объяснил, что демократия — это власть американского народа». Сейчас, после 20 лет присутствия американской демократии на территории Афганистана, они оттуда вышли, разрушив эту страну еще больше, чем она была 20 лет назад. Представление, что демократия — это власть американского народа еще больше дискредитировано. В Америке сейчас чудовищная ситуация среди тех, кто следит за тем, что происходит за пределами страны. Конечно, никакой это не триумф после 20 лет присутствия, но об этом не полагается говорить. Это начало конца американской империи», — уверен эксперт.

Global Look Press / US Joint Staff / via Globallookpress.com

Киеву пора задуматься

На фоне ухода из Афганистана и из Сайгона в 1975 году самое время и Киеву задуматься о том, что будет с ними, если американцы уйдут, считает Домрин. Несмотря на то что Украина считается «любимым государством Байдена», украинцы тоже могут быть на очереди.

«На мой взгляд, после Сайгона и Кабула самое время задуматься американским клиентам в Киеве. Каждый год США на поддержание афганской армии тратили примерно столько, сколько Россия тратила на весь свой оборонный бюджет. И что они создали?» — задал вопрос американист.

Второго срока не будет

По словам Домрина, порядка 75% демократов не верят в то, что Байден просидит до окончания первого срока — он уйдет раньше и это практически неизбежно. Скорее всего, раннюю отставку будут объяснять состоянием его здоровья, а пост передадут вице-президенту Камале Харрис. Впрочем, лучше от этого никому не станет.

instagram.com / kamalaharris

«Байден просто засыпает во время пресс-конференций и забывает, как зовут его жену и министров, то Харрис — абсолютное ничто. Но за ней стоит руководство Демократической партии. Никакого второго срока не будет, никакого окончания первого срока у Байдена не будет. Он сдаст свои дела, скорее всего, по медицинским причинам, — они могут сослаться на какие-то недомогания, но это по Конституции — все нормально. Если Байден в 1979 году встречался с Громыко, то Харрис — это просто «петрушка» — кукла, которую надевают на руку, и она произносит непонятные фразы. Это тот случай, когда демократы будут себя утешать тем, что президент США — женщина, она еще и чернокожая, и у нее мама — индианка, то есть она еще и азиатка, и у нее нет детей», — подытожил Домрин.

1 Организация запрещена на территории РФ.