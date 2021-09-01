Папа римский по ошибке приписал Меркель «мудрые слова» Путина о ситуации в Афганистане

Мадрид, 1 сентября. Папа римский Франциск случайно приписал высказывание президента России Владимира Путина о навязывании демократии канцлеру Германии Ангеле Меркель.

Франциск дал интервью одной из испанских радиостанций. Отвечая на вопрос о ситуации в Афганистане, он вспомнил фразу, которая прозвучала на прошедшей в конце августа встрече Путина и Меркель в Москве.

«Необходимо положить конец безответственной политике вмешиваться извне и строить в других странах демократии, не принимая во внимание традиции народов», — сказал он.

Однако папа римский приписал эти слова Меркель и назвал их мудрыми. Также Франциск отметил, что считает канцлера Германии большой фигурой в мировой политике.

На самом деле высказывание принадлежит Владимиру Путину. Соответствующее заявление он сделал по итогам встречи с Меркель в Москве. Тогда стороны также обсудили ситуацию в Донбассе.

Национальная служба новостей ранее сообщала, что Владимир Путин 1 сентября прибыл во Владивосток. Глава государства примет участие в Восточном экономическом форуме.