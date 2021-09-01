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Герасимов вручил личный штандарт начальнику Военной академии Генштаба ВС РФ

  /   Обновлено: 01 сентября 2021 14:01
Армия
Герасимов вручил личный штандарт начальнику Военной академии Генштаба ВС РФ
Министерство обороны РФ  /  Вадим Савицкий

Москва, 1 сентября. Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов вручил личный штандарт начальнику Военной академии Владимиру Заруницкому в честь Дня знаний.

Церемония передачи штандарта прошла в Петровском историческом зале академии, где начертаны имена золотых медалистов вуза. В торжественной речи Герасимов подчеркнул, что оказанная академии честь теперь обязывает ее преподавательский состав и дальше приумножать славные традиции учебного заведения.

«Это особо почетный знак отличия, свидетельствующий о высоком должностном положении и личной ответственности военачальника», — отметил Герасимов.

Академии также была передана копия иконы святого архистратига Михаила — небесного покровителя вуза.

В этом году заявки на обучение в академии подали абитуриенты из 35 иностранных государств, поскольку диплом данного вуза высоко котирует и за рубежом. В профессорско-педагогическом коллективе вуза состоит около 338 кандидатов и докторов наук, из них 70% — участники боевых действий.

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