Историк Кнутов объяснил, почему американский Javelin бесполезен против танков ВС РФ

Москва, 1 сентября. Заявления американских экспертов о «беззащитности» российских танков перед ПТРК Javelin говорят об их некомпетентности, заявил историк Юрий Кнутов.

Модернизированные танки Т-90 и Т-72Б3, стоящие на вооружении ВС РФ, якобы уязвимы перед американским противотанковым ракетным комплексом Javelin, ранее заявили авторы портала Vantage Point North. По их мнению, усовершенствование этих машин практически «не затрагивает» защиту верхней полусферы, в которую и бьет ПТРК, используемый войсками США и их союзниками. Этот вопрос для издания «ПолитЭксперт» прокомментировал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

Нанесение ударов по крыше башни или моторного отсека танка сверху и является основным смыслом Javelin, объяснил эксперт. Он подчеркнул, что эти зоны действительно являются наиболее уязвимыми за счет весьма тонкого бронирования. Тем не менее современные боевые машины оснащаются динамической защитой, предназначенной для отражения атак в лоб или борта, а для того, чтобы обезопасить танки от угроз сверху, применяются комплексы активной защиты, уточнил Кнутов.

Комплексом активной защиты «Трофи» оснащены, к примеру, танки израильской армии, обратил внимание Кнутов. Примечательно, что аналогичный КАЗ стоит и на американской бронетехнике. У российских танков, в частности, Т-14, также имеются подобные комплексы, способные эффективно отражать удары в верхнюю полусферу танка, подчеркнул историк. По его словам, модернизированные системы, производимые в РФ, вполне могут справиться с этой задачей, ввиду чего американский Javelin бесполезен против танков ВС РФ, а все выпады американских экспертов обуславливаются их некомпетентностью.

«Я думаю, что комментарий западных экспертов больше связан с некомпетентностью того человека, который комментировал», — констатировал Кнутов.

Ранее Кнутов прокомментировал планы польского правительства закупить танки Abrams американского производства, передает телеканал «360». Он подчеркнул, что эти машины имеют множество недостатков, главным из которых является броня из обедненного урана.

Кроме того, американские эксперты заявили, что подкалиберные снаряды из обедненного урана, которые имеются в арсенале танков Abrams ВС США, не страшны российскому Т-14 «Армата». По их мнению, разработанная в РФ боевая машина при помощи крепкой брони и комплекса активной защиты «Афганит» способна ликвидировать подобную угрозу.