В России почти три тысячи кадетов приступили к обучению 1 сентября

Москва, 1 сентября. Довузовские учебные заведения Минобороны РФ 1 сентября открыли двери для представителей пяти зарубежных государств, заявил замминистра обороны России Николай Панков.

По его словам, в этом году в довузовские образовательные организации принято свыше 2,8 тысячи воспитанников. Он отметил, что помимо российских граждан суворовцами и кадетами стали ребята из Таджикистана, Сирии, Монголии, Южной Осетии и Лаосской Народно-Демократической Республики.

Панков заявил, что системе военного довузовского образования будет уделено пристальное внимание. Он отметил, что учебные планы скорректированы с учетом проведения интегрированных занятий на иностранном языке.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что свыше 63 тысяч человек приступили 1 сентября к занятиям в российских военных вузах. По его словам, среди учащихся находятся семь тысяч иностранных военнослужащих из 58 государств.