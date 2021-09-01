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Замминистра обороны РФ Евкуров поздравил с Днем знаний курсантов училища ВДВ в Рязани

  /   Обновлено: 01 сентября 2021 13:58
Армия
Замминистра обороны РФ Евкуров поздравил с Днем знаний курсантов училища ВДВ в Рязани
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Рязань, 1 сентября. Торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний. состоялись в Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном командном училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова.

Поздравить курсантов и преподавателей училища с новым учебным годом прибыл заместитель министра обороны генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров. Он пожелал учащимся гордо носить звание российского десантника.

«Уверен, что вы станете достойными продолжателями лучших традиций своих предшественников, проявите упорство в освоении военного дела», — подчеркнул Евкуров.

Также замглавы Минобороны пообщался с первокурсниками: на учебу в училище в этом году поступили более 550 человек.

Ранее глава военного ведомства Сергей Шойгу сообщил, что вузы Министерства обороны России в первую очередь получают все перспективное вооружение.

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