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Российская пловчиха Ищулова стала чемпионкой Паралимпиады в Токио

  /   Обновлено: 01 сентября 2021 14:06
Спорт
Российская пловчиха Ищулова стала чемпионкой Паралимпиады в Токио
facebook.com  /  Команда ПКР - RPC team

Токио, 1 сентября. Виктория Ищулова финишировала первой на дистанции 50 метров вольным стилем и выиграла паралимпийское золото.

Российская пловчиха прошла дистанцию за 29,91 секунды, второй стала представительница Бразилии Сесилья Жеронимо де Араужо, третьей была итальянка Ксения Франческа Палаццо. Соревнования проходили для спортсменов в категории S8 (различные формы инвалидности).

Виктории Ищуловой 16 лет, она родом из Оренбургской области. Девушка является мастером спорта международного класса, неоднократно завоевывала золото на европейским первенствах. В Паралимпийской сборной России она состоит с 2017 года.

Российские спортсмены продолжают радовать болельщиков своими результатами. Ранее пловец Андрей Калина финишировал первым на дистанции 200 метров.

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паралимпиада плавание ищулова
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