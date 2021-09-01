Российская пловчиха Ищулова стала чемпионкой Паралимпиады в Токио

Токио, 1 сентября. Виктория Ищулова финишировала первой на дистанции 50 метров вольным стилем и выиграла паралимпийское золото.

Российская пловчиха прошла дистанцию за 29,91 секунды, второй стала представительница Бразилии Сесилья Жеронимо де Араужо, третьей была итальянка Ксения Франческа Палаццо. Соревнования проходили для спортсменов в категории S8 (различные формы инвалидности).

Виктории Ищуловой 16 лет, она родом из Оренбургской области. Девушка является мастером спорта международного класса, неоднократно завоевывала золото на европейским первенствах. В Паралимпийской сборной России она состоит с 2017 года.

Российские спортсмены продолжают радовать болельщиков своими результатами. Ранее пловец Андрей Калина финишировал первым на дистанции 200 метров.