Политологи объяснили, почему Байден не нашел времени для пресс-конференции с Зеленским

Украина и США сегодня априори не могут разговаривать на равных, считают опрошенные ФАН политологи и журналисты.

Нет времени

В расписании президента Соединенных Штатов Джо Байдена не нашлось времени для совместной пресс-конференции с главой Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

Сообщается, что Байден встретится в Овальном офисе с Зеленским, но совместной пресс-конференции не будет. Президент США проведет переговоры с главой Украины, а затем у него в расписании еженедельный экономический брифинг. Байден на встрече «подтвердит непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины».

Global Look Press / Stefani Reynolds

Зеленский прилетел в Вашингтон для встречи с Байденом. Главы стран обсудят ситуацию в Донбассе и «Северный поток — 2», а также гарантии энергетической безопасности Украины.

Не могут говорить на равных

Политолог Владимир Карасев выразил уверенность, что визит Зеленского в США будет носить исключительно формальный характер. Слишком «долго и слезно просила украинская сторона своего заокеанского хозяина найти минутку и принять». Но для Вашингтона такие страны, как Украина, Грузия, Польша, страны Балтики являются малозначимыми.

«К ним и отношение соответствующее. Именно поэтому Зеленскому где-нибудь на заднем дворе Белого дома на лужайке поставят парту, а на нее пару микрофонов. Он сделает селфи на фоне администрации Байдена и заявит дежурные фразы о том, какими прорывными оказались переговоры. На самом деле, конечно, ничего не будет подписано. Никаких для Украины не будет прорывов. Президент Байден просто скажет своему украинскому подчиненному держаться и что-нибудь пообещает в будущем. Лет через 20–30. Или через 40. В общем, никогда», — пояснил Владимир Карасев.

Он напомнил, что Украину принимали в России всегда с уважением и как равную. Но, видимо, «желание быть под чьим-то гнетом у украинских горе-патриотов в крови».

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Политолог Андрей Иванов отметил, что заявление администрации Белого дома — обычная дипломатическая практика, когда «вассальный фактически глава государства едет на поклон к своему сюзерену, чтобы подтвердить свою верность».

«По сути, все встречи в международной политике — это ритуал. Перед переговорами на высшем уровне всегда идет долгая и кропотливая работа администраций, чтобы на самой встрече лишь публично оформить достигнутые договоренности. Но Украина и США сегодня априори не могут разговаривать на равных. Так что ритуал сводится к совместной фотографии. Хорошим дополнением было бы вручение Зеленским даров Байдену. Скажем, три телеги сала и цистерна горилки смотрелись бы сейчас очень гармонично. Естественно, что Байден не будет стоять рядом с вельможей ниже уровнем и слушать его пустопорожние ответы на банальные вопросы», — заключил Андрей Иванов.

Статус партнера расширенных возможностей НАТО, который имеет Украина, — это тот максимум, на который может рассчитывать Киев. Такое мнение высказал политолог Евгений Валяев.