Матвиенко указала на необходимость повышать зарплаты учителей в России

Москва, 1 сентября. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала ситуацию с заработными платами педагогов.

Доход учителей должен быть выше в России, уверена спикер. Свой взгляд на сложившуюся ситуацию на зарплатном рынке она описала в блоге, опубликованном на сайте Совфеда.

«Я уже говорила о необходимости перехода к новому порядку формирования оплаты труда учителей, который обеспечит ее существенное повышение во всех регионах», — заявила Матвиенко.

Увеличение зарплат педагогов председатель верхней палаты считает первоочередной задачей. По ее словам, наша страна имеет одну из лучших в мире систем поддержки талантливых детей и подростков.

Накануне начала нового учебного года Смольный утвердил выплату для учителей в размере 10 тысяч рублей. Социальную ориентированность руководства Санкт-Петербурга высоко оценил депутат Госдумы Геннадий Онищенко.