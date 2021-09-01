Каждый матч как маленький финал: Романов рассказал о победе на ЧМ по пляжному футболу

Сборная России уже в третий раз становится победителем Чемпионата мира по пляжному футболу. Золотые медали дались спортсменам непросто: каждый из матчей россиян можно сравнить с маленьким финалом. Как проходили соревнования? Что чувствовали игроки? Какие перспективы у пляжного футбола в России? Как отреагировали спортсмены на оригинальное «поздравление» Василия Уткина? На эти и другие вопросы ответил футболист сборной России Кирилл Романов в ходе пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

По словам Романова, изначально футбольные эксперты выделяли четырех лидеров чемпионата: Бразилию, Португалию, Испанию и Россию. Тогда никто не мог и предположить, что Португалия даже не выйдет из группы, а Бразилия в ¼ финала уступит команде из Сенегала, которая ранее ни разу не пробивалась в полуфинал чемпионатов мира.

«Говорят, что Сенегал — выскочка, хотя эта команда показала атлетичный футбол. Для нас тяжелой стала игра с Испанией. Знали, что это маленький финал и все здесь решится. Поэтому получились две красные карточки, удаления: все делали на последних секундах, возможностях. Думали, дальше будет проще, но матч со Швейцарией поставил нас на место, учитывая наши кадровые потери. Но слава богу, все решилось», — рассказал игрок сборной.

Вместо триколора форму российской сборной по пляжному футболу на чемпионате украшала надпись «Наши парни». По признанию Романова, обсуждая между собой это решение руководства РФС, футболисты сошлись во мнении, что лучшей замены в этой ситуации и придумать было нельзя.

«Да, мы столкнулись с проблемой, что не имеем права выступать под нашим флагом и гербом, нет гимна. В РФС решили написать эту фразу, получилось очень патриотично и знаково», — поделился футболист.

Золотым медалям российской сборной радовалась вся страна. Как сказал Романов, очень много болельщиков и знаменитостей посещали матчи, футболисты получили огромное количество сообщений в социальных сетях. Но некоторые люди довольно оригинально поздравили российскую сборную с победой. Так, спортивный журналист Василий Уткин в своем Telegram-канале сравнил игру в пляжный футбол с «ковырянием в носу». По словам участника пресс-конференции, футболисты, обсуждая между собой этот комментарий, даже припомнили, что раньше Уткин придерживался иного мнения.

Федеральное агентство новостей /

«У нас есть общий чат, и кто-то даже вспомнил, что Уткин был на пляжном мероприятии. Тогда он отмечал, что все здорово и весело, а сейчас решил так. Каждый имеет право на свое мнение, поэтому спорить и оправдываться нет смысла. Но с его мнением мы абсолютно не согласны», — прокомментировал Романов.

Объемы финансирования пляжного футбола, конечно, никак не сравнить с его старшим собратом. Однако и в этом виде спорта есть позитивные изменения. В России появились профессиональные клубы, открываются новые школы по пляжному футболу, строятся арены.

«Это работа, у нас есть контракты. Благодаря Олегу Баринову создали клуб «Кристалл», и там уже профессиональная основа. Нас полностью от всего оградили, мы занимаемся только пляжным футболом, есть зарплата, система премирования, поэтому в принципе на жизнь хватает», — рассказал футболист.

В Санкт-Петербурге, по его словам, построили прекрасную арену на Гражданском проспекте, все больше появляется крытых пляжных комплексов. Также особое внимание уделяется развитию детского пляжного футбола: открываются секции, устраиваются турниры, игроки сборной проводят мастер-классы. Как сказал Романов, в 2011 году о таких условиях и мечтать было нельзя.