Новый знак фото- и видеофиксации установят в российских регионах

Москва, 1 сентября. Знак фото- и видеофиксации начнут устанавливать на дорогах российских регионов с сентября. Подробности разъяснили в ГИБДД.

В правилах дорожного движения появился новый знак. Он обозначает места, где нарушения ПДД могут быть зафиксированы в автоматическом режиме. То есть их снимает камера. Установленную ранее табличку «Фотовидеофиксация» уберут.

Нововведения предполагают самостоятельную установку знака. Старая табличка устанавливалась только вместе с другими, разъяснили в ГИБДД. Знак «Фотовидеофиксация» устанавливают вне населенного пункта в 150 или 300 метрах от зоны видимости камер.

Патрульные автомобили ДПС в будущем могут снабдить светосигнальными балками со встроенными камерами фотофиксации и видеонаблюдения. Соответствующую инициативу изучают в Министерстве внутренних дел России, рассказали в пресс-службе ведомства.