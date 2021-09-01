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Новый знак фото- и видеофиксации установят в российских регионах
Общество
Новый знак фото- и видеофиксации установят в российских регионах
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Москва, 1 сентября. Знак фото- и видеофиксации начнут устанавливать на дорогах российских регионов с сентября. Подробности разъяснили в ГИБДД.

В правилах дорожного движения появился новый знак. Он обозначает места, где нарушения ПДД могут быть зафиксированы в автоматическом режиме. То есть их снимает камера. Установленную ранее табличку «Фотовидеофиксация» уберут.

Нововведения предполагают самостоятельную установку знака. Старая табличка устанавливалась только вместе с другими, разъяснили в ГИБДД. Знак «Фотовидеофиксация» устанавливают вне населенного пункта в 150 или 300 метрах от зоны видимости камер.

Патрульные автомобили ДПС в будущем могут снабдить светосигнальными балками со встроенными камерами фотофиксации и видеонаблюдения. Соответствующую инициативу изучают в Министерстве внутренних дел России, рассказали в пресс-службе ведомства.

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