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Иммунолог поделился прогнозом о следующих волнах COVID-19
Общество
Иммунолог поделился прогнозом о следующих волнах COVID-19
Федеральное агентство новостей  / 

Иммунолог, доктор медицинских наук Николай Крючков в беседе с ФАН рассказал, когда россиянам ждать третью волну коронавируса.

Ранее главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко предупредил жителей столицы о возможной новой вспышке COVID-19 в конце первого осеннего месяца. Он объяснил это тем, что после 1 сентября многие возвращаются из отпуска.

«Большая волна будет осенне-зимняя. Она будет не в начале сентября, а начнется, скорее, в конце, потому что эффект отсрочен. <...> Где-то ближе к концу сентября мы увидим движение вверх», — рассказал собеседник ФАН.

Иммунолог рассказал, когда россиянам ждать третьей волны COVID-19
Агентство городских новостей Москва  / Кирилл Зыков

Вначале оно будет достаточно плавным, пояснил врач, а потом произойдет резкий скачок числа заболевших. Цифры будет гораздо выше, чем те, которые мы видели летом. Новая волна будет затяжной.

«Много эпидемических факторов начинают работать осенью: это очная учеба (школьники, студенты), завершаются отпуска, концентрация людей в больших городах, также понизится температура воздуха», — объяснил доктор медицинских наук.

Крючков подчеркнул, что без эффективных централизованных противоэпидемических мероприятий и при недостаточных темпах вакцинации болезнь будет активно распространяться.

Ранее ученые из США доказали, что коронавирус является сосудистым заболеванием, а не респираторным, как считалось ранее. В первую очередь COVID-19 поражает артериальную кровеносную систему, отмечают авторы статьи из Калифорнийского университета в Сан-Диего.

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вакцина заболеваемость коронавирус
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