Испания обсудила с Марокко и Алжиром будущее газопровода Магриб — Европа

Рабат, 1 сентября. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес встретился с официальными лицами Марокко и Алжира для обсуждения дальнейшей работы газопровода Магриб — Европа (ГМЕ). Об этом сообщает издание MWN.

Глава ведомства выступил перед исполнительным комитетом конгресса депутатов страны, заявив, что североафриканские государства продолжат сотрудничество с Евросоюзом, несмотря на разногласия.

«Поставкам газа в Испанию ничего не угрожает, потому что наши марокканские и алжирские друзья хотят сотрудничать в этой области», — сказал министр.

Хосе Мануэль Альбарес добавил, что разрыв дипломатических отношений между соседними государствами никак не повлияет на потребление природного ресурса в Мадриде. Партнеры гарантировали исполнение обязательств в рамках трехстороннего соглашения.

Алжир является основным экспортером газа в Испанию. Его доля составляет 30% от общего количества закупаемого продукта.

Неделю назад представители североафриканского государства публично объявили о разрыве дипломатических отношений с Марокко. Спустя пару дней они сообщили о прекращении поставок голубого топлива в Мадрид по газопроводу Магриб — Европа, пролегающему через территорию королевства.

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Алжир уточнил, что намерен снабжать Испанию газом через трубопровод Medgaz, который проложен по дну Средиземного моря. На его реконструкцию уже направлены денежные средства.

Марокко, в свою очередь, продолжит эксплуатировать ГМЕ для доставки голубого топлива в страны ЕС.

«Рабат полностью привержен соглашению, несмотря на некоторые сохраняющиеся проблемы со своими соседями», — заявила генеральный директор национального управления углеводородов и шахт Амина Бенхадра.

Марокканские активисты раскритиковали Алжир за решение поставлять газ Европе в обход королевства. Они считают, что это мероприятие направлено на дестабилизацию экономического сектора страны.