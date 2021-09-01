Психолог Ивашкевич рассказала, как подготовиться к кефирной диете

Москва, 1 сентября. Нутрициолог, клинический психолог-диетолог Анна Ивашкевич в беседе с корреспондентом Marie Claire рассказала об основных принципах кефирной монодиеты.
Монодиеты по-прежнему очень популярны. Среди зожников немало их поклонников. Выбор очевиден, ведь это очень экономично: один и тот же продукт можно покупать оптом, а сбросить лишние килограммы получается намного быстрее, чем при диете с разнообразием продуктов. Одна из таких диет — кефирная.
По словам специалиста, неважно какой именно тип питания выбирает пациент. Главное — дробность питания.
Продукт, который вы выбрали в качестве основного для себя, необходимо разделить на пять или семь приемов пищи в день. При такой системе мы обманываем желудок, и чувство голода исчезает.
«Старайтесь употреблять пищу примерно в одно и то же время. Небольшими порциями», — советует Ивашкевич.
При этом эксперт призвала пить достаточное количество воды. При монодиете можно налегать и на чай, и на травяные отвары. А вот добавок в виде сахара, сливок, меда или молока лучше избегать.
Специалист советует не растягивать монодиету дольше чем на три дня. Дело в том, что при таком типе питания ограничивается поступление нужного количества витаминов, минералов и других полезных веществ.
«Вы не сможете продержаться длительное время без правильных углеводов или жиров, питаясь, например, только белковыми продуктами. В итоге ваш организм подаст сигналы, которые могут проявиться не только в виде проблем с ЖКТ или кишечником, но и в виде высыпаний на коже, ломкости волос и ногтей», — пояснила она.
Перед кефирной диетой нутрициолог призвала проверить себя на наличие хронических заболеваний почек, проблем с желудком и на повышенную кислотность. Исключить язвенную болезнь желудка, гастрит. Проконсультироваться, нет ли у вас индивидуальной непереносимости продукта — в данном случае кефира.
Если хотя бы по одному из вышеперечисленных вопросов у вас имеются противопоказания, то стоит отказаться от кефирной диеты. Если же все в порядке — можете смело пробовать этот тип похудения, придерживаясь определенных правил.
Важен и сам продукт. Не любой кефир подойдет для диеты. В первую очередь стоит проверить его свежесть. С момента изготовления не должно пройти более двух дней. Оптимальная жирность напитка — 2,5%. Обезжиренным напиткам лучше предпочесть полножирные, так как именно они содержат все необходимые витамины.
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