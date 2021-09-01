Психолог Ивашкевич рассказала, как подготовиться к кефирной диете

Москва, 1 сентября. Нутрициолог, клинический психолог-диетолог Анна Ивашкевич в беседе с корреспондентом Marie Claire рассказала об основных принципах кефирной монодиеты.

Монодиеты по-прежнему очень популярны. Среди зожников немало их поклонников. Выбор очевиден, ведь это очень экономично: один и тот же продукт можно покупать оптом, а сбросить лишние килограммы получается намного быстрее, чем при диете с разнообразием продуктов. Одна из таких диет — кефирная.

По словам специалиста, неважно какой именно тип питания выбирает пациент. Главное — дробность питания.

Продукт, который вы выбрали в качестве основного для себя, необходимо разделить на пять или семь приемов пищи в день. При такой системе мы обманываем желудок, и чувство голода исчезает.

«Старайтесь употреблять пищу примерно в одно и то же время. Небольшими порциями», — советует Ивашкевич.