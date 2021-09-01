Романов: Мы выиграли чемпионат мира, но все индивидуальные награды отдали швейцарцам

На прошлой неделе, 29 августа, в Москве завершился чемпионат мира по пляжному футболу, в финале которого российская сборная с большим преимуществом обыграла команду Японии — 5:2. ФАН узнал, скольких усилий это стоило.

Двукратный чемпион мира по пляжному футболу Кирилл Романов в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей рассказал о сплоченности команды, о слезах после победного гола, а также о несправедливости награждения индивидуальными призами.

— Вы двукратный чемпион мира по пляжному футболу. Осознаете ли это?

— Я не осознаю пока, что являюсь двукратным чемпионом мира. Этот чемпионат получился очень эмоциональным: все поседели, похудели и так далее. После чемпионства в 2013 году осознание пришло через неделю, наверное, в том числе и из-за внимания журналистов, которым мы не избалованы. Сейчас все успокоится, устаканится, и, возможно, будет понимание.

— Вы сказали, что этот чемпионат выдался эмоциональным, а когда вы победили в 2013 году, это было более спокойно по эмоциям?

— С точки зрения результата было чуть проще. Группу играли, отталкиваясь от результата. Были сложные игры, но мы вели. Тогда мы столкнулись с травмами, сразу выбыл Илья Леонов. Чемпионат проходил в Таити. Это было экзотично. Сейчас особняком стоит именно этот чемпионат, потому что болельщики, стадион, организация были на высшем уровне. Учитывая то, как мы этого достигли с точки зрения интриги, я надеюсь, это будет где-то большими буквами запечатлено. Надеюсь, когда-нибудь наш тренер напишет об этом книгу — это было бы круто. Он всегда сильно переживает, все пропускает через себя.

Федеральное агентство новостей /

— Вы опытный спортсмен. Как поддерживали более молодых игроков?

— У нас сплоченная команда. Тренер над этим тоже работал, прикладывал много усилий, всегда говорил, что нужно обращать внимание на все нюансы, устраивать какие-то общекомандные мероприятия, посиделки с чаем и так далее. Все комфортно друг с другом себя чувствуют. Все понимают, что мы делаем общее дело. Наша мобильность, сплоченность дала свои плоды.

— Чемпионат мира в этом году проходил в Москве, впервые в России. С точки зрения психологической это помогало или, наоборот, давило?

— Это палка о двух концах. Конечно, это болельщики, масштабность, но здесь двойной спрос — все требуют от тебя результата. Так как мы чемпионы мира, все нам говорили, что мы должны победить и дома. Это изначально оказывало давление на нас. Не лучшие результаты с командами США и Парагваем нас немного встряхнули — мы общались между собой и призывали друг друга собраться.

— Общались с иностранными соперниками? Как они отнеслись к тому, что у России нет ни гимна, ни флага?

— Да, общались, конечно. Мы знаем всех лидеров основных сборных. Некоторые бразильцы, например, уже даже на русском разговаривают и понимают наш язык. То, что мы не выступаем под своим флагом, думаю, на это внимание они не обращали.

Федеральное агентство новостей /

— С кем сложнее всего было соревноваться на этом чемпионате?

— Наверное, учитывая кадровые потери и мою красную карточку, с командой Швейцарии. Спаслись за 17 секунд. Также хочу еще сказать об индивидуальных наградах, не знаю, кто принимает решение по этому вопросу. Швейцария заняла третье место, а все индивидуальные награды отдали почти только им. Я думаю, это неправильно. Например, Антон Шкарин в свои 38 лет отпахал, отбегал, команду за 17 секунд спас. Как трехкратный чемпион мира может остаться без индивидуального приза, никто в нашей команде так и не понимает.

— В одном интервью вы сказали, что после очередного гола в финале у вас выступили слезы? Это были слезы усталости, опустошения или радости?

— Я провел финал на трибуне. Для меня это был самый грустный финал с точки зрения того, что это был матч мечты, к которому ты идешь — сыграть в Москве при своих болельщиках. Главное — результат и команда. Но с трибуны я это увидел. Я не мог сидеть спокойно, кричал, кидало в жар. После пятого гола я понял, что все мы — чемпионы, что наши пацаны точно не дадут слабину — три мяча за две минуты не пропустят. Это далось очень сложно, мы были все опустошены.

Федеральное агентство новостей /

— Замахнетесь на третье чемпионство?

— Дай бог, чтобы оно было и чтобы я был в составе. Конечно, хочу, как и большинство ребят. Надеюсь, так будет, может быть, будет какой-то толчок, это все масштабируется, может, пляжный футбол, наконец, включат в программу Олимпийских игр. Будем надеяться.

Ранее сообщалось, что экс-наставник сборной России Станислав Черчесов и московский «Спартак» не вели переговоры на предмет совместного сотрудничества. По словам российского специалиста, на данный момент он находится на отдыхе в Австрии, которую не покидал несколько недель.