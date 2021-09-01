Путин заявил о намерениях властей России создать 256 тысяч мест в яслях

Владивосток, 1 сентября. До конца 2023 года в России появится более 250 тысяч мест в яслях, заявил президент страны Владимир Путин.

Власти России продолжат работу по развитию социальной и образовательной инфраструктур во всех регионах страны. Планируется, что уже до конца 2023 года в России введут в оборот 256 тыс. мест в яслях, отметил президент РФ.

«На эти цели за последние четыре года из федерального бюджета было выделено более 150 млрд рублей», —добавил он.

Президент РФ Владимир Путин 1 сентября прибыл на Дальний Восток. Во Всероссийском центре «Океан» глава государства провел встречу со школьниками Владивостока. Глава государства провел для детей открытый урок по истории. Эту дисциплину Путин считает одной из самых важных, так как она позволяет понять, в каких реалиях живет современная Россия.

Во время общения с детьми Владимир Путин также рассказал им о своей детской мечте. С юных лет глава государства мечтал посвятить свою жизнь служению Родине.