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Кирилл Романов рассказал, как сборной России по пляжному футболу удалось выиграть в финале ЧМ

  /   Обновлено: 01 сентября 2021 14:08
Спорт
Кирилл Романов рассказал, как сборной России по пляжному футболу удалось выиграть в финале ЧМ
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 1 сентября. Профессионализм и везение помогли сборной России стать чемпионами мира по пляжному футболу, заявил игрок национальной команды Кирилл Романов.

Футболист Романов принял участие в пресс-конференции Медиагруппы «Патриот», посвященной итогам чемпионата, который проходил с 19 по 29 августа в Москве. По словам гостя, каждый матч для россиян был «маленьким финалом».

«И везение, и фарт, и плодотворная работа — все соединилось и выдало такой результат. И из-за этого он выглядит таким красочным и незабываемым. Мы после каждой игры сами эмоционально отходили, это еще были вечерние игры, когда приезжаешь в отель часов в 11, приходишь в себя», — поделился спортсмен.

На старте чемпионата многие тренеры выделяли четырех фаворитов: Бразилию, Португалию, Испанию и Россию. Конечно, отдавали должное Японии и Таити, добавил Романов.

И потому, когда действующий чемпион — Португалия — не смог даже выйти из группы, это было сенсацией. А потом в матче за полуфинал Бразилия уступила Сенегалу, продолжил россиянин.

«Говорят «выскочка Сенегал», хотя они показали атлетичный футбол. Говорили, что это маленький финал и все здесь решится. Получилось — две красные карточки, удаления, все на последних секундах, возможностях. Дальше думали, что будет попроще, но матч со Швейцарией на место нас поставил, учитывая наши кадровые потери. Но слава богу, что все решилось так», — подытожил Романов.

Сборная России в финале ЧМ-2021 обыграла команду Японии со счетом 5:2. Это уже третья победа национальной команды в мировом первенстве. До этого они становились чемпионами в 2011 и 2013 годах.

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Все новости / Спорт / Кирилл Романов рассказал, как сборной России по пляжному футболу удалось выиграть в финале ЧМ
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