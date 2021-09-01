НБКИ указало на рекордный средний размер автокредита в РФ

Москва, 1 сентября. Пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ) оценила средний размер автомобильных кредитов в Российской Федерации.

Аналитики сообщили, что в июле текущего года средний размер выданных займов был равен 1,11 миллиона рублей. Речь идет о покупке как новых автомобилей, так и транспортных средств с пробегом.

«По сравнению с предыдущим месяцем средний чек автокредита вырос на 1,0% (в июне 2021 года — 1,10 млн. руб.)», — сообщает НБКИ.

При этом в годовом выражении (по сравнению с июлем 2020 года) показатель повысился на 33,4%. Рост цен на машины фиксируется как на первичном, так и на вторичном авторынке. Тенденция находит отражение и в размерах автокредитов, отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

В России также вырос средний размер микрозайма. Показатель увеличивается уже второй месяц подряд, отметили в бюро.