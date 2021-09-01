Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 сентября 14:21
14:18
Происшествия
Под Челябинском школьники пытались сжечь соседскую собаку
14:15
Общество
Не привитых от коронавируса сотрудников ТЭЦ в Новосибирске не пустили на работу
14:15
Весь мир
Боевики в сирийском городе Деръа начали сдавать оружие
14:14
Армия
Путин указал на значительную помощь военных строителей в борьбе с коронавирусом
14:13
Происшествия
Туристка из России застряла в одной из гробниц на Кипре
14:12
Общество
Кузнецова выступила за маркировку позитивного детского контента в Сети
14:10
Армия
Военные из 35 стран подали заявки на обучение в Академии Генштаба ВС РФ
14:09
Армия
Минобороны Армении: один военнослужащий погиб при обстреле со стороны ВС Азербайджана
14:09
Спорт
Легкоатлетка Липатникова вывела Россию на второе место в медальном зачете Паралимпиады
14:02
Весь мир
Испания обсудила с Марокко и Алжиром будущее газопровода Магриб — Европа
Все новости

Учащиеся физтеха не смогли решить заданную Мишустиным задачу

  /   Обновлено: 01 сентября 2021 13:38
Общество
Учащиеся физтеха не смогли решить заданную Мишустиным задачу
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Долгопрудный, 1 сентября. Премьер-министр России Михаил Мишустин в День знаний посетил Физтех-лицей имени П. Л. Капицы и задал одиннадцатиклассникам задачу.

Глава Кабмина РФ вошел в класс с букетом цветов и вручил его учителю математики Ольге Браславской. Ребята в это время решали задачу, посвященную анализу бизнес-проектов. Мишустин предложил лицеистам свое задание, в котором нужно было провести перпендикуляр от точки окружности к диаметру без использования измерительных приборов.

Школьники так и не справились с заданной премьер-министром задачей. Мишустин объяснил решение и подкрепил свои слова наглядно. Ребята внимательно слушали главу кабмина и отвечали на наводящие вопросы.

В ходе встречи с учениками Мишустин рассказал, что в школьные годы выполнял домашние задания без родительской помощи.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Учащиеся физтеха не смогли решить заданную Мишустиным задачу
задача мишустин физтех
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru