Учащиеся физтеха не смогли решить заданную Мишустиным задачу

Долгопрудный, 1 сентября. Премьер-министр России Михаил Мишустин в День знаний посетил Физтех-лицей имени П. Л. Капицы и задал одиннадцатиклассникам задачу.

Глава Кабмина РФ вошел в класс с букетом цветов и вручил его учителю математики Ольге Браславской. Ребята в это время решали задачу, посвященную анализу бизнес-проектов. Мишустин предложил лицеистам свое задание, в котором нужно было провести перпендикуляр от точки окружности к диаметру без использования измерительных приборов.

Школьники так и не справились с заданной премьер-министром задачей. Мишустин объяснил решение и подкрепил свои слова наглядно. Ребята внимательно слушали главу кабмина и отвечали на наводящие вопросы.

В ходе встречи с учениками Мишустин рассказал, что в школьные годы выполнял домашние задания без родительской помощи.