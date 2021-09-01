Лавров заявил о новых льготах для иностранных партнеров на Курилах

Москва, 1 сентября. Москва скоро объявит о новых льготах для иностранных партнеров по хозяйственной деятельности на Курильских островах. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Руководитель ведомства выступал на встрече со студентами МГИМО. По его словам, РФ скоро предоставит новые льготы для иностранных партнеров, которые готовы работать на территории Южных Курил.

«Я думаю, что интерес будет проявляться вполне конкретный», — заметил министр.

Лавров также добавил, Япония не использует в полной мере свои возможности.

Ранее Сергей Лавров анонсировал новый раунд консультаций с США по стратегической стабильности. Событие намечено на сентябрь.