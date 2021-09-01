Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 сентября 14:21
14:18
Происшествия
Под Челябинском школьники пытались сжечь соседскую собаку
14:15
Общество
Не привитых от коронавируса сотрудников ТЭЦ в Новосибирске не пустили на работу
14:15
Весь мир
Боевики в сирийском городе Деръа начали сдавать оружие
14:14
Армия
Путин указал на значительную помощь военных строителей в борьбе с коронавирусом
14:13
Происшествия
Туристка из России застряла в одной из гробниц на Кипре
14:12
Общество
Кузнецова выступила за маркировку позитивного детского контента в Сети
14:10
Армия
Военные из 35 стран подали заявки на обучение в Академии Генштаба ВС РФ
14:09
Армия
Минобороны Армении: один военнослужащий погиб при обстреле со стороны ВС Азербайджана
14:09
Спорт
Легкоатлетка Липатникова вывела Россию на второе место в медальном зачете Паралимпиады
14:02
Весь мир
Испания обсудила с Марокко и Алжиром будущее газопровода Магриб — Европа
Все новости

Лавров заявил о новых льготах для иностранных партнеров на Курилах

  /   Обновлено: 01 сентября 2021 13:31
Политика
Лавров заявил о новых льготах для иностранных партнеров на Курилах
Пресс-служба МИД РФ

Москва, 1 сентября. Москва скоро объявит о новых льготах для иностранных партнеров по хозяйственной деятельности на Курильских островах. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Руководитель ведомства выступал на встрече со студентами МГИМО. По его словам, РФ скоро предоставит новые льготы для иностранных партнеров, которые готовы работать на территории Южных Курил.

«Я думаю, что интерес будет проявляться вполне конкретный», — заметил министр.

Лавров также добавил, Япония не использует в полной мере свои возможности.

Ранее Сергей Лавров анонсировал новый раунд консультаций с США по стратегической стабильности. Событие намечено на сентябрь.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Лавров заявил о новых льготах для иностранных партнеров на Курилах
россия курилы лавров
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru