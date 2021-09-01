Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 сентября 14:20
14:18
Происшествия
Под Челябинском школьники пытались сжечь соседскую собаку
14:15
Общество
Не привитых от коронавируса сотрудников ТЭЦ в Новосибирске не пустили на работу
14:15
Весь мир
Боевики в сирийском городе Деръа начали сдавать оружие
14:14
Армия
Путин указал на значительную помощь военных строителей в борьбе с коронавирусом
14:13
Происшествия
Туристка из России застряла в одной из гробниц на Кипре
14:12
Общество
Кузнецова выступила за маркировку позитивного детского контента в Сети
14:10
Армия
Военные из 35 стран подали заявки на обучение в Академии Генштаба ВС РФ
14:09
Армия
Минобороны Армении: один военнослужащий погиб при обстреле со стороны ВС Азербайджана
14:09
Спорт
Легкоатлетка Липатникова вывела Россию на второе место в медальном зачете Паралимпиады
14:02
Весь мир
Испания обсудила с Марокко и Алжиром будущее газопровода Магриб — Европа
Все новости

Особые условия для займов на электрокары вводят российские банки

  /   Обновлено: 01 сентября 2021 13:26
Экономика
Особые условия для займов на электрокары вводят российские банки
pixabay.com  /  stux

Москва, 1 сентября. Отечественные кредитные организации начинают развивать сегмент кредитования электрифицированных автомобилей.

Российские автомобилисты смогут оформить займ на покупку электромобиля на более выгодных условиях, чем если бы они приобретали машину с ДВС. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Эксперты отмечают, что менее 1% россиян готовы брать кредиты на электрокары, однако банки смотрят на перспективу. Так, ВТБ инициирует подобный проект со 2 сентября. В финансовой компании можно будет взять займ на новый электромобиль, реализуемый через официальные автоцентры. Деньги в сумме до 7 млн рублей выдаются на срок до 7 лет под 3%. Первый взнос составит минимум 20%.

Схожая программа уже действует в «Газпромбанке». Данная организация предлагает 5 млн рублей на 5 лет со ставкой в 3,9% годовых. Также займы на модели с электродвигателями предоставляют в «Сетелем-банке» и «Росбанке».

Дмитрий Бабанский из SBS Consulting подсчитал, что за прошлый год в России продали около 5,3 тыс. б/у машин данного класса и 687 моделей из салона. В течение пяти месяцев текущего года россияне приобрели 2,7 тыс. электрокаров на «вторичке» и 650 новых ТС. Представитель ВТБ Анатолий Печатников отмечает, что в РФ пока что не создана необходимая инфраструктура, однако у рынка имеется серьезный потенциал.

Корпорация Tesla, специализирующаяся на создании электромобилей, провела исследование с целью выяснить, какие машины в конечном итоге являются самыми экономными.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Особые условия для займов на электрокары вводят российские банки
банки кредит электромобили
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru