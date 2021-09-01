Особые условия для займов на электрокары вводят российские банки

Москва, 1 сентября. Отечественные кредитные организации начинают развивать сегмент кредитования электрифицированных автомобилей.

Российские автомобилисты смогут оформить займ на покупку электромобиля на более выгодных условиях, чем если бы они приобретали машину с ДВС. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Эксперты отмечают, что менее 1% россиян готовы брать кредиты на электрокары, однако банки смотрят на перспективу. Так, ВТБ инициирует подобный проект со 2 сентября. В финансовой компании можно будет взять займ на новый электромобиль, реализуемый через официальные автоцентры. Деньги в сумме до 7 млн рублей выдаются на срок до 7 лет под 3%. Первый взнос составит минимум 20%.

Схожая программа уже действует в «Газпромбанке». Данная организация предлагает 5 млн рублей на 5 лет со ставкой в 3,9% годовых. Также займы на модели с электродвигателями предоставляют в «Сетелем-банке» и «Росбанке».

Дмитрий Бабанский из SBS Consulting подсчитал, что за прошлый год в России продали около 5,3 тыс. б/у машин данного класса и 687 моделей из салона. В течение пяти месяцев текущего года россияне приобрели 2,7 тыс. электрокаров на «вторичке» и 650 новых ТС. Представитель ВТБ Анатолий Печатников отмечает, что в РФ пока что не создана необходимая инфраструктура, однако у рынка имеется серьезный потенциал.

Корпорация Tesla, специализирующаяся на создании электромобилей, провела исследование с целью выяснить, какие машины в конечном итоге являются самыми экономными.