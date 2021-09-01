Обучение по новым правилам: День знаний в реалиях 2021 года

17 миллионов учеников сели за парты после длительных каникул. День знаний в школах страны прошел традиционно — очно.

В десяти российских регионах с 1 сентября начали работу советники директоров по воспитанию учеников. Поправки к закону об образовании вступил в силу год назад. Новую должность планировали ввести еще в марте, однако не все школы готовы были скорректировать программу воспитательной работы так быстро. Поэтому в новом учебном году советники по воспитанию впервые займутся организацией внеучебной деятельности детей.

В конце сентября власти Северной столицы выплатят педагогам дополнительные 10 тысяч рублей. По словам губернатора Александра Беглова, материальную поддержку получат 120 тысяч петербуржцев, в том числе учителя, педагоги дополнительного образования, школьные психологи, воспитатели, младший педагогический персонал, преподаватели музыкальных и спортивных школ, тренеры и педагоги-организаторы.

В этом учебном году на линейку вышли первоклашки, 11-классники и родители. Остальные ученики начали год обучения сразу со школьной скамьи, но это не помешало ощутить дух праздника.