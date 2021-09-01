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Путь домой Шугалея: когда покажут третий фильм о российском социологе

  /   Обновлено: 01 сентября 2021 13:38
Общество
Путь домой Шугалея: когда покажут третий фильм о российском социологе
кадр из фильма «Шугалей-3»  / 

Уже 2 сентября состоится премьера третьей киноленты из серии фильмов о Максиме Шугалее. Недавно опубликованный трейлер собрал массу положительных отзывов от поклонников. Также для многих стало сюрпризом, что в съемках принял участие российский военкор Евгений Поддубный, который играет самого себя.

Все фильмы о Шугалее основаны на реальной истории, которая произошла в Ливии три года назад. Весной 2019 года российский социолог Максим Шугалей и его переводчик Самер Суэйфан проводили научные исследования в стране.

В мае их похитили боевики из местного бандформирования и поместили в подпольную тюрьму «Митига», где россиян пытали, допрашивали и всячески над ними издевались. Ученые провели полтора года в заключении, но усилиями Фонда защиты национальных ценностей их удалось спасти.

уть домой Шугалея: когда покажут третий фильм о российском социологе
кадр из фильма «Шугалей-3»  / 

Главная цель фильмов о Шугалее — рассказать правду о реальном положении дел в североафриканской стране. После успеха первой киноленты было принято решение снять вторую, и благодаря вызванному резонансу ученые были освобождены в декабре 2020. Сюжет триквела «Шугалей: Возвращение» расскажет о том, что было после, и вернет главного героя в Африку.

Премьера фильма состоится 2 сентября на НТВ в 23:50.

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