Путь домой Шугалея: когда покажут третий фильм о российском социологе

Уже 2 сентября состоится премьера третьей киноленты из серии фильмов о Максиме Шугалее. Недавно опубликованный трейлер собрал массу положительных отзывов от поклонников. Также для многих стало сюрпризом, что в съемках принял участие российский военкор Евгений Поддубный, который играет самого себя.

Все фильмы о Шугалее основаны на реальной истории, которая произошла в Ливии три года назад. Весной 2019 года российский социолог Максим Шугалей и его переводчик Самер Суэйфан проводили научные исследования в стране.

В мае их похитили боевики из местного бандформирования и поместили в подпольную тюрьму «Митига», где россиян пытали, допрашивали и всячески над ними издевались. Ученые провели полтора года в заключении, но усилиями Фонда защиты национальных ценностей их удалось спасти.

кадр из фильма «Шугалей-3» /

Главная цель фильмов о Шугалее — рассказать правду о реальном положении дел в североафриканской стране. После успеха первой киноленты было принято решение снять вторую, и благодаря вызванному резонансу ученые были освобождены в декабре 2020. Сюжет триквела «Шугалей: Возвращение» расскажет о том, что было после, и вернет главного героя в Африку.

Премьера фильма состоится 2 сентября на НТВ в 23:50.