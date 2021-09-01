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В МИД РФ рассказали, при каком условии Москва признает новые власти Афганистана

  /   Обновлено: 01 сентября 2021 13:32
Политика
В МИД РФ рассказали, при каком условии Москва признает новые власти Афганистана
twitter.com  /  @MID_RF

Москва, 1 сентября. Российская сторона не спешит в вопросе признания новых властей Афганистана, заявил заместитель главы МИД РФ Игорь Моргулов.

Необходимо дождаться формирования нового правительства в исламской республике. В составе будущего руководства должны быть представлены все политические силы региона. Лишь тогда следует поднимать вопрос об официальном признании властей Афганистана, рассказал Моргулов в беседе с журналистами РИА Новости.

Замглавы МИД отметил, что в Москве надеются на создание правительства с учетом интересов всего афганского народа.

Ранее стало известно о завершении вывода американских военных с территории региона. После финального этапа процедуры представители движения «Талибан»1 (организация признана террористической и запрещена в РФ) объявили о полной независимости страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Все новости / Политика / В МИД РФ рассказали, при каком условии Москва признает новые власти Афганистана
россия афганистан мид моргулов
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