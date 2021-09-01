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Премьер-министр Ливии отказался от обвинений против Туниса
Весь мир
Премьер-министр Ливии отказался от обвинений против Туниса
twitter.com  /  @Dabaibahamid

Триполи, 1 сентября. Премьер-министр переходного Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамид Дабиба отказался от своих недавних заявлений в отношении Туниса, в которых обвинил последнего в «экспорте терроризма» на территорию Ливии.

В преддверии предстоящей встречи с президентом соседнего государства Каисом Саидом глава ПНЕ опубликовал сообщение на своей станице в Twitter, в котором высоко оценил уровень двусторонних отношений.

«Наши государства страдают от проблемы терроризма, и братский Тунис не является исключением. Ложные утверждения о ситуации с безопасностью не повлияют на глубину теплых отношений, и у нас, как и прежде, две страны и один народ», — написал Дабиба в своем послании.

 

 

Председатель ливийского правительства 1 сентября посетит соседнее государство и обсудит с президентом Каисом Саидом открытие границ.

Ранее Тунис заявлял о подготовке на авиабазе Аль-Ватыя партии боевиков для отправки на запад. Триполи опроверг данную информацию и в ответ обвинил соседа в экспорте терроризма, сообщив о проникновении в страну 10 тысяч экстремистов.

В то же время на юго-западе Ливии активизировалась террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). На прошлой неделе смертник подорвал заминированный автомобиль на КПП в городе Зелла, где расположены силы Ливийской национальной армии (ЛНА). Это стало третьей по счету атакой в 2021 году, за которую группировка взяла ответственность.

Президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей весной опубликовал документальный фильм о формировании в североафриканской стране новой зоны нестабильности. Ученый предупредил, что Ливия рискует превратиться в террористический хаб, откуда боевики будут проникать в соседние страны Магриба, а также через Средиземное море в Европу.

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Все новости / Весь мир / Премьер-министр Ливии отказался от обвинений против Туниса
ливия тунис абд аль-хамид дабиба
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