Премьер-министр Ливии отказался от обвинений против Туниса

Триполи, 1 сентября. Премьер-министр переходного Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамид Дабиба отказался от своих недавних заявлений в отношении Туниса, в которых обвинил последнего в «экспорте терроризма» на территорию Ливии.

В преддверии предстоящей встречи с президентом соседнего государства Каисом Саидом глава ПНЕ опубликовал сообщение на своей станице в Twitter, в котором высоко оценил уровень двусторонних отношений.

«Наши государства страдают от проблемы терроризма, и братский Тунис не является исключением. Ложные утверждения о ситуации с безопасностью не повлияют на глубину теплых отношений, и у нас, как и прежде, две страны и один народ», — написал Дабиба в своем послании.

تعاني أوطاننا من مشكلة الارهاب وتونس الشقيقة ليست استثناء، ماورد من ادعاءات مغلوطة بشأن الأوضاع الامنية بين البلدين لن تؤثر في عمق العلاقة الاخوية وسنظل شعبا واحدا في بلدين — عبدالحميد الدبيبة Abdulhamid AlDabaiba (@Dabaibahamid) August 31, 2021

Председатель ливийского правительства 1 сентября посетит соседнее государство и обсудит с президентом Каисом Саидом открытие границ.

Ранее Тунис заявлял о подготовке на авиабазе Аль-Ватыя партии боевиков для отправки на запад. Триполи опроверг данную информацию и в ответ обвинил соседа в экспорте терроризма, сообщив о проникновении в страну 10 тысяч экстремистов.

В то же время на юго-западе Ливии активизировалась террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). На прошлой неделе смертник подорвал заминированный автомобиль на КПП в городе Зелла, где расположены силы Ливийской национальной армии (ЛНА). Это стало третьей по счету атакой в 2021 году, за которую группировка взяла ответственность.

Президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей весной опубликовал документальный фильм о формировании в североафриканской стране новой зоны нестабильности. Ученый предупредил, что Ливия рискует превратиться в террористический хаб, откуда боевики будут проникать в соседние страны Магриба, а также через Средиземное море в Европу.