Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 сентября 14:20
14:18
Происшествия
Под Челябинском школьники пытались сжечь соседскую собаку
14:15
Общество
Не привитых от коронавируса сотрудников ТЭЦ в Новосибирске не пустили на работу
14:15
Весь мир
Боевики в сирийском городе Деръа начали сдавать оружие
14:14
Армия
Путин указал на значительную помощь военных строителей в борьбе с коронавирусом
14:13
Происшествия
Туристка из России застряла в одной из гробниц на Кипре
14:12
Общество
Кузнецова выступила за маркировку позитивного детского контента в Сети
14:10
Армия
Военные из 35 стран подали заявки на обучение в Академии Генштаба ВС РФ
14:09
Армия
Минобороны Армении: один военнослужащий погиб при обстреле со стороны ВС Азербайджана
14:09
Спорт
Легкоатлетка Липатникова вывела Россию на второе место в медальном зачете Паралимпиады
14:02
Весь мир
Испания обсудила с Марокко и Алжиром будущее газопровода Магриб — Европа
Все новости

Мишустин заявил, что исследовательские институты России ждет прекрасное будущее
Общество
Мишустин заявил, что исследовательские институты России ждет прекрасное будущее
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Долгопрудный, 1 сентября. Власти России будут прилагать максимальные усилия для поддержки исследовательских университетов страны, заявил Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Лучшие отечественные исследовательские университеты получат блестящее будущее. Особое внимание власти России будут уделять развитию направления «Искусственный интеллект», добавил Мишустин.

По его словам, в данный момент власти страны уделяют серьезное внимание развитию высших учебных заведений России. Среди социально-экономических инициатив в России есть проект по созданию 30 лучших инженерных школ, добавил Мишустин.

«В ближайшие годы на исследования из федерального бюджета будет выделено свыше 1,5 трлн руб. Страна позволяет такую возможность, потому что нет ничего важнее, чем создание качественных базовых образовательных школ», — заявил Председатель Правительства.

Глава Кабмина РФ Михаил Мишустин провел встречу с учащимися физтех-лицея имени Капицы в Долгопрудном. В ходе общения с учениками он рассказал, что в школьные годы самостоятельно выполнял домашние задания. По его словам, он неплохо учился, потому помочь родителей в учебе ему не требовалась. Сейчас в свободное время Мишустин любит плавать, играть в хоккей и читать книги.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Мишустин заявил, что исследовательские институты России ждет прекрасное будущее
премьер-министр мишустин искусственный интеллект
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru