Мишустин заявил, что исследовательские институты России ждет прекрасное будущее

Долгопрудный, 1 сентября. Власти России будут прилагать максимальные усилия для поддержки исследовательских университетов страны, заявил Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Лучшие отечественные исследовательские университеты получат блестящее будущее. Особое внимание власти России будут уделять развитию направления «Искусственный интеллект», добавил Мишустин.

По его словам, в данный момент власти страны уделяют серьезное внимание развитию высших учебных заведений России. Среди социально-экономических инициатив в России есть проект по созданию 30 лучших инженерных школ, добавил Мишустин.

«В ближайшие годы на исследования из федерального бюджета будет выделено свыше 1,5 трлн руб. Страна позволяет такую возможность, потому что нет ничего важнее, чем создание качественных базовых образовательных школ», — заявил Председатель Правительства.

Глава Кабмина РФ Михаил Мишустин провел встречу с учащимися физтех-лицея имени Капицы в Долгопрудном. В ходе общения с учениками он рассказал, что в школьные годы самостоятельно выполнял домашние задания. По его словам, он неплохо учился, потому помочь родителей в учебе ему не требовалась. Сейчас в свободное время Мишустин любит плавать, играть в хоккей и читать книги.