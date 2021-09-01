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Путин поддержал идею шефства педагогов вузов над кружками в регионах России

  /   Обновлено: 01 сентября 2021 13:13
Общество
Путин поддержал идею шефства педагогов вузов над кружками в регионах России
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Владивосток, 1 сентября. Инициатива системы кураторства преподавателей вузов над научными кружками в субъектах Российской Федерации понравилась президенту страны Владимиру Путину.

Идею предложила школьница из Калуги во время встречи с главой государства. Она заявила об этом с целью развивать науку.

«Давайте попробуем это сделать. Я для себя это пометил. Не забудем это и попробуем реализовать», — отметил Владимир Путин.

Президент России также напомнил, что говорил о возможности организовать учебный процесс при помощи современных технологий. Также к этому можно привлекать лучших специалистов из различных направлений, отметил он.

Владимир Путин проводит встречу со школьниками 1 сентября в детском центре «Океан», который располагается во Владивостоке. В ходе выступления он поздравил ребят и их учителей с Днем знаний.

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