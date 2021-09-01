Путин поддержал идею шефства педагогов вузов над кружками в регионах России

Владивосток, 1 сентября. Инициатива системы кураторства преподавателей вузов над научными кружками в субъектах Российской Федерации понравилась президенту страны Владимиру Путину.

Идею предложила школьница из Калуги во время встречи с главой государства. Она заявила об этом с целью развивать науку.

«Давайте попробуем это сделать. Я для себя это пометил. Не забудем это и попробуем реализовать», — отметил Владимир Путин.

Президент России также напомнил, что говорил о возможности организовать учебный процесс при помощи современных технологий. Также к этому можно привлекать лучших специалистов из различных направлений, отметил он.

Владимир Путин проводит встречу со школьниками 1 сентября в детском центре «Океан», который располагается во Владивостоке. В ходе выступления он поздравил ребят и их учителей с Днем знаний.