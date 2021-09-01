Певица Валерия в роли телеведущей будет желать всем доброго утра на канале ТВ-3

Известная российская эстрадная певица Валерия впервые стала телеведущей: она будет вести утреннюю передачу, стало известно ФАН.

На канале ТВ-3 на днях состоится премьера шоу «Добрый день с Валерией», где народная артистка России обсудит со своими звездными гостями самые важные вопросы личностного развития, гармоничных отношений и ухода за собой.

«Никто не в состоянии сделать нас счастливыми, кроме нас самих, — призналась Валерия. — Счастье — это поток, получение удовольствия от процесса жизни. Для того, чтобы день оказался действительно добрым, нужно улыбнуться этому миру и включить нашу программу «Добрый день с Валерией», в которой вас ждут интересные гости, полезные советы и разговоры на интересующие вас темы».

Открывая каждую неделю новый выпуск шоу, певица будет обращаться к телезрителям с таким призывом: «Чтобы каждый ваш день был действительно добрым, предлагаю проводить его с пользой».

В ближайших выпусках утренней передачи гостями у уроженки Аткарска, что в Саратовской области, станут певицы Рита Дакота и Анита Цой, актриса Наталия Медведева, участница шоу «Последний герой» Елена Барткова, «народная сваха» Роза Сябитова, а также бизнес-тренер и эксперт по созданию личного бренда Анна Мавричева.

пресс-служба телеканала ТВ-3 /

Кроме откровенного женского разговора на самые разные, сложные и повседневные темы, шоу «Добрый день с Валерией» предложит и специальные рубрики, где зрительниц ждут советы и рецепты правильного питания, полезные упражнения для лица («фейсфитнес»), комментарии зоопсихологов о жизни с домашними животными и таро-прогноз на день.

А в рубрике «Энергия денег» «энергетический миллионер» Татьяна Котова расскажет, как управлять денежной энергией и правильно направлять финансовые потоки.

Премьера телешоу «Добрый день с Валерией» пройдет на канале ТВ-3 пройдет в ближайший понедельник, 6 сентября, в 13:35 по московскому времени.

Ранее одна из героинь проекта этого же телеканала — «Вернувшиеся» — фитнес-тренер Оксана Сова рассказала о днях, проведенных ею в тайге после того, как он там заблудилась.