Филипп Киркоров показал реальную внешность Ани Лорак и насмешил россиян

Москва, 1 сентября. Поп-король Филипп Киркоров поделился в Instagram снимком со своей близкой подругой, певицей Ани Лорак. Поклонники заметили, что без фотошопа артистка выглядит по-другому.

Фотография была сделана на вокальном конкурсе «Новая волна», который проходил в Сочи. Киркоров и Лорак с удовольствием позировали сидя за столом. Позднее в Twitter появился коллаж из двух снимков, второй был взят из Instagram украинской певицы.

Сравнив оба изображения, поклонники пришли к выводу, что Лорак злоупотребляет фоторедакторами. В реальности у нее не такие тонкие руки и острый подбородок.

«Филя на честном бодипозитиве»; «Что турка нового ищет? Так фото свои вылизывает»; «Почему они себя так не любят? И фитнесы, и операции, и лучшие косметологии, а нет. Все равно шопят, шопят и шопят себя. Чего им не хватает?»; «Ани на массе», — посмеялись пользователи.

Народная артистка Украины Ани Лорак в последнее время «прописалась» на российской эстраде. Певица всеми способами старается продлить свою молодость и, вероятно, делает «уколы красоты».

Ранее певица показала фанатам снимок, сделанный у бассейна на турецком курорте. Шарообразная форма груди Лорак заставила поклонников усомниться в ее натуральности.