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Филипп Киркоров показал реальную внешность Ани Лорак и насмешил россиян
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров показал реальную внешность Ани Лорак и насмешил россиян
Prt Scr youtube.com  /  ЯНА ЧУ

Москва, 1 сентября. Поп-король Филипп Киркоров поделился в Instagram снимком со своей близкой подругой, певицей Ани Лорак. Поклонники заметили, что без фотошопа артистка выглядит по-другому.

Фотография была сделана на вокальном конкурсе «Новая волна», который проходил в Сочи. Киркоров и Лорак с удовольствием позировали сидя за столом. Позднее в Twitter появился коллаж из двух снимков, второй был взят из Instagram украинской певицы.

Сравнив оба изображения, поклонники пришли к выводу, что Лорак злоупотребляет фоторедакторами. В реальности у нее не такие тонкие руки и острый подбородок.

«Филя на честном бодипозитиве»;

«Что турка нового ищет? Так фото свои вылизывает»;

«Почему они себя так не любят? И фитнесы, и операции, и лучшие косметологии, а нет. Все равно шопят, шопят и шопят себя. Чего им не хватает?»;

«Ани на массе», — посмеялись пользователи.

Народная артистка Украины Ани Лорак в последнее время «прописалась» на российской эстраде. Певица всеми способами старается продлить свою молодость и, вероятно, делает «уколы красоты».

Ранее певица показала фанатам снимок, сделанный у бассейна на турецком курорте. Шарообразная форма груди Лорак заставила поклонников усомниться в ее натуральности.

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Все новости / Шоу-бизнес / Филипп Киркоров показал реальную внешность Ани Лорак и насмешил россиян
киркоров фото лорак
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