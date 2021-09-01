Участники алжирской встречи стран-соседей Ливии огласили итоговое заявление

Алжир, 1 сентября. Участники конференции министров иностранных дел соседних с Ливией стран огласили заключительное заявление по итогам двухдневных заседаний.

На встрече присутствовали главы МИД Алжира, Египта, Судана, Нигера, Чада и Конго, а также генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абул Гейт, комиссар Африканского союза по политическим вопросам, миру и безопасности Банколе Адеойе и специальный посланник ООН в Ливии Ян Кубиш. Триполи представляла министр иностранных дел Правительства национального единства (ПНЕ) Наджла Мангуш.

По итогам заседаний участники выдвинули следующие 17 рекомендаций:

1. Активизировать четырехстороннее соглашение между Ливией и соседними странами по обеспечению общих границ.

2. Уделять особое внимание влиянию ситуации на соседние южные государства и работать над их вовлечением во все ближневосточные и международные встречи, связанные с обсуждаемым кризисом.

3. Произвести обзор действующей ситуации в Ливии и ее последствий для региона.

4. Обсудить способы и средства, позволяющие соседним государствам эффективно поддерживать текущие усилия под эгидой Организации Объединенных Наций.

5. Способствовать политическому курсу, направленному на прекращение споров и сохранение безопасности и стабильности всех граничащих с Ливией стран.

6. По предложению Египта рекомендовать провести очередную встречу участников на его территории в согласованную позднее дату.

7. Координировать коллективные усилия всех национальных сторон по урегулированию кризиса в соответствии с курсом ООН.

8. Организовать визит делегации министров в Ливию с целью выразить солидарность с народом и пообщаться со всеми партиями, чтобы оценить ход предшествующего выборам политического процесса.

9. Поддержать национальную инициативу по обеспечению стабильности в соответствии с резолюциями 2570 и 2571 Совета Безопасности ООН и результатами обеих берлинских конференций.

11. Активизировать связи с международным сообществом, чтобы подчеркнуть неизбежность политического решения, которое является единственным мирным способом преодолеть кризис.

10. Координировать усилия и проводить регулярные консультативные встречи вплоть до установленного ливийской стороной срока.

12. Возобновить работу двух подкомитетов по политике и безопасности, возглавляемых соответственно Египтом и Алжиром, определить основные темы и вопросы повестки и в кратчайшие сроки провести их первые заседания.

13. Поощрять улучшение ситуации в Ливии в свете прекращения боевых действий и формирования переходной власти в лице Президентского совета и Правительства национального единства, завоевавшего доверие Палаты представителей.

14. Приветствовать открытие прибрежной дороги, соединяющей восток и запад страны.

15. Подчеркнуть первостепенную важность всеобъемлющего и надежного национального примирения в рамках усилий Африканского союза и соседних с Ливией государств.

16. Особо отметить необходимость расширения мер по укреплению доверия в целях создания соответствующего климата для успеха выборов.

17. Призвать к выводу всех иностранных сил, боевиков и наемников из страны в соответствии с резолюцией 2570 Совета Безопасности ООН и Соглашением о постоянном прекращении огня.

Конференция по Ливии стартовала 30 августа в Алжире. В первый день встреч глава МИД ПНЕ Наджла Мангуш призвала участников поддержать инициативу по достижению стабильности внутри государства, выдвинутую триполитанским правительством в ходе Второй берлинской конференции.