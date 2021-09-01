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Лукашенко отметил излишнюю озабоченность ЕС учениями «Запад-2021»

  /   Обновлено: 01 сентября 2021 14:13
Армия
Лукашенко отметил излишнюю озабоченность ЕС учениями «Запад-2021»
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Минск, 1 сентября. Белорусский лидер Александр Лукашенко раскритиковал европейских политиков из-за заявлений по поводу грядущих совместных учений с Россией «Запад-2021».

В среду белорусский президент заявил, что его коллеги демонстрируют «излишнюю озабоченность» грядущими учениями с ВС РФ «Запад-2021», как передает БелТА.

Ранее журналисты сообщили, что польские обозреватели посвятили статью «тревожной» для ЕС переброске в Белоруссию подразделения зенитных ракетных войск ВС РФ. Российские военные прибыли в белорусский город Гродно у границы с Польшей, где будут заняты созданием совместного центра подготовки военно-воздушных сил.

Телеканал «360» передал, что, по словам главы Минобороны РФ Сергей Шойгу, в этом году в учениях с белорусскими войсками примут участие еще и боевые роботы. Министр уточнил, что такие роботы смогут противостоять даже танкам.

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