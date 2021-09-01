Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 сентября 17:21
17:20
Экономика
Индекс Мосбиржи достиг исторического максимума
17:18
Общество
Укусивший медаль чемпионки ОИ мэр Нагои заразился COVID-19
17:16
Весь мир
Глава ФЗНЦ Максим Шугалей возвращается в Россию из поездки в Афганистан
17:12
Весь мир
Талибы призвали страны возобновить работу дипломатических миссий в Афганистане
17:12
Политика
МИД Венгрии констатировал провал миссии НАТО в Афганистане
17:06
Общество
«Мы выживаем»: калининградцы пожаловались на низкие зарплаты на фоне роста цен
17:05
Общество
Повествование о стойкости и мужестве: Иван Соловьев рассказал о важности фильма «Шугалей-3»
16:56
Происшествия
Мосгорсуд признал законным продление ареста экс-губернатору Белозерцеву
16:53
Политика
Лукашенко назвал «позорным бегством» вывод американских войск из Афганистана
16:53
Общество
В Ростовской области растет число муниципалитетов в «красной» зоне
Все новости

Шоу дронов ко Дню знаний состоялось в небе над Царским Селом
Общество

Жители и гости Северной столицы стали зрителями захватывающего шоу, приуроченного ко Дню знаний.

В Царском Селе в небо поднялись сотни беспилотников. Светящиеся дроны сформировали гусиное перо, алфавит, карту и герб России, а также профиль Александра Сергеевича Пушкина и строчку из его поэмы «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...».

Организаторами представления стали члены Российского движения школьников и специалисты компании «Геоскан», причем именно дети были ответственны за выбор воплощенных образов и создание программы для дронов.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Шоу дронов ко Дню знаний состоялось в небе над Царским Селом
петербург пушкин развлечения день знаний шоу дронов
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru