Шоу дронов ко Дню знаний состоялось в небе над Царским Селом

Жители и гости Северной столицы стали зрителями захватывающего шоу, приуроченного ко Дню знаний.

В Царском Селе в небо поднялись сотни беспилотников. Светящиеся дроны сформировали гусиное перо, алфавит, карту и герб России, а также профиль Александра Сергеевича Пушкина и строчку из его поэмы «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...».

Организаторами представления стали члены Российского движения школьников и специалисты компании «Геоскан», причем именно дети были ответственны за выбор воплощенных образов и создание программы для дронов.