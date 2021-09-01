Шойгу: российские военные вузы получают все перспективное вооружение

Москва, 1 сентября. Вузы Министерства обороны России в первую очередь получают все перспективное вооружение. Об этом заявил глава военного ведомства Сергей Шойгу.

Министр обороны указал, что в учебный процесс военных образовательных учреждений активно внедряются передовые разработки науки и техники.

«В первоочередном порядке в вузы поступают перспективное вооружение и военная техника, тренажерные комплексы и системы. Сегодня их доля составляет более 71%. Это позволяет подготовить профессионалов, обладающих современными знаниями и умениями», — подчеркнул глава Минобороны.

Ранее Шойгу сообщил, что свыше 63 тысяч человек приступили 1 сентября к занятиям в вузах и довузовских учебных заведениях ведомства. Помимо них к обучению приступили семь тысяч иностранных военнослужащих из 58 государств.