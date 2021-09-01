К лету 2017 года война в Сирийской Арабской Республике (САР) постепенно приближалась к своей кульминации. После того, как силы «Исламского государства»1 (ИГ1) были выбиты из Пальмиры, а конгломерат группировок во главе с «Джебхат ан-Нусрой»1 («Джебхат Фатх аш-Шам»1, «Хайят Тахрир аш-Шам»1) потерпел поражение в битве за Алеппо, сирийской армии при поддержке России, Ирана и ливанского движения «Хезболла» удалось добиться перелома в войне.

Вместе с тем вскоре выяснилось, что боевики ИГ, потерпев поражение в Центральной Сирии и на пороге Бадии аш-Шам (Белая пустыня), сохраняют значительные силы и боеспособность и могут наносить крайне болезненные удары по правительственным войскам и проиранским ополченцам. Отход основных сил боевиков с юга Пальмиры вскрыл крайне опасную ситуацию на северном фланге пальмирского выступа. Пока проиранские формирования занимали горные массивы в районе Хнейфиса, многочисленные силы ИГ создали мощный укрепрайон в восточной части провинции Хама, с которого вели подрывную и рейдерскую деятельность в Центральной Сирии.

В результате к июню 2017 года Сирийская Арабская Армия (САА) столкнулась на фронте с тяжелой ситуацией, в ходе которой необходимо было ликвидировать значительные силы боевиков для продолжения наступления на Дейр эз-Зор. Центром укрепрайона ИГ в Восточной Хаме стал населенный пункт Акербат — и его освобождение оказалось жизненно необходимым для дальнейшего продвижения сирийской армии на восток.

К годовщине боев в Центральной Сирии вокруг укрепрайона Акербата руководитель Telegram-канала Astra Militarum вспоминает ход битвы за восточную часть провинции Хама, от успеха которой зависела победа армии САР в войне против боевиков «Исламского государства».

На стыке двух провинций

Спустя три месяца после освобождения Пальмиры силами САА вопрос о полной зачистке провинции Хомс встал как никогда остро. Боевики «Исламского государства», неся огромные потери, затаились в горных массивах и внутренних районах сирийской пустыни, отведя значительные силы к столице своего квазиобразования Ракке.

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Основной вектор боев с ИГ к маю-июню 2017 года начал плавно перемещаться из центральных районов САР на восток. Однако оставалась главная проблема — под контролем боевиков был крупный регион в Центральной Сирии, на стыке провинций Хомс и Хама. Присутствие ИГ в нем существенно осложняло армейскую логистику и не позволяло провести масштабную войсковую операцию по зачистке всего региона от радикальных исламистов.

Основой стратегического преимущества ИГ в указанном районе стал характерный выступ к северу от Пальмиры, оставшийся после освобождения древнего города проправительственными силами при поддержке российской авиации. На западном направлении выступ оканчивался в районе города Ас-Саламия: линией боевого соприкосновения считались границы населенных пунктов Джубб аль-Джарах, Умм Сахридж и Акариб.

Северные границы выступа проходили вдоль жизненно важной для сирийской армии трассы, шедшей по маршруту Ханассер — Итрия — Ас-Саламия: боевики имели возможность вести огонь по сирийским колоннам бронетехники и любому транспорту, направлявшемуся в Алеппо. В итоге под ударом вновь оказалась знаменитая «дорога жизни» — единственный уцелевший под контролем САА путь на север страны.

Федеральное агентство новостей /

Южные границы выступа в Восточной Хаме-Восточном Хомсе напрямую соприкасались с важными в экономическом и инфраструктурном смысле объектами САР — газовыми месторождениями к северо-западу от Пальмиры. Освобождение Аш-Шаира и Джазаля в апреле 2017 года позволило Дамаску восстановить энергоснабжение Центральной Сирии и подачу света в полуразрушенные районы Хомса и Хамы.

Федеральное агентство новостей /

Во время операции по освобождению Пальмиры от боевиков «Исламского государства» военные эксперты высказывали мысль о том, что протягивание оперативного коридора к древнему городу может привести к растягиванию коммуникаций и опасности внезапного окружения со стороны Хувейсиса на севере и Хнейфиса на юге. Однако даже после того, как проиранские формирования освободили значительную часть территорий к югу от Пальмиры — в частности, фосфатные месторождения Хнейфиса угроза не миновала: разрозненные отряды ИГ, пользуясь брешами в обороне малоподготовленных ополченцев, могли спокойно проникать в том числе и в тыловые районы САР.

Укрепрайон Акербата

Самой западной ключевой точкой контроля «Исламского государства» стал населенный пункт Акербат, расположенный в провинции Хама. О том, что город попал под контроль ИГ, стало известно в августе 2014 года, во время массированного наступления боевиков в Центральную Сирию, окончившегося захватом Пальмиры. Воспользовавшись тем, что САА и союзники были связаны боями на западе страны, террористы смогли за короткое время захватить огромные территории.

В Акербате боевики создали крупный укрепленный район. Пользуясь сложным рельефом местности и многочисленными оборудованными в пустыне убежищами, они продолжали курсировать между Раккой и Дейр эз-Зором, нападая на газовые месторождения в районе Пальмиры. В городе скопилось до полутора тысяч боевиков с тяжелым вооружением и боевой техникой, танками, артиллерией и «шахидмобилями». Из Ракки туда были переброшены иностранные террористы и диверсанты.

Присутствие в Акербате крупной группировки войск «Исламского государства», постоянно пополнявшейся боевиками из Ракки, представляло собой серьезную угрозу для всей Сирии. Террористы имели возможность нанести удар в направлении недавно освобожденной Пальмиры, либо перерезать «дорогу жизни» Ас-Саламия — Итрия — Ханассер, либо же прорвать фронт и выйти к Хомсу, тем самым разделив подконтрольные войскам САР территории на две неравные половины. В этом случае падение Алеппо под натиском террористических группировок стало бы неизбежным, а Дамаск оказался на грани военного поражения.

Кроме того, боевики все еще имели возможность атаковать газовые поля со стороны населенного пункта Хувейсис. Так, 6 июня 2017 года боевики ИГ предприняли попытку атаки на газовое месторождение Хайян, расположенное в 20 километрах к северо-западу от Пальмиры. Первоочередной целью наступления являлись скважины, более полутора месяцев работавшие в штатном режиме после масштабных ремонтных мероприятий, проведенных сирийскими инженерами. По итогам четырех дней боев с применением кустарно изготовленных беспилотников и минометов боевикам удалось поджечь несколько скважин, парализовав на время работу газоперерабатывающего комплекса.

Непрекращающиеся атаки на нефтегазовые месторождения Центральной Сирии показали, что силы ИГ не готовы смириться с поражением под Пальмирой. В этих условиях задача выбить боевиков из укрепрайона Акербата стала жизненно важной для САА.

Контрмеры

О том, что армия, помимо плотных боев на востоке Пальмиры и наступления в сторону Дейр эз-Зора, планирует начать атаку в Восточной Хаме, стало известно 29 мая 2017 года. На первом этапе целью операции должно было стать освобождение от боевиков ИГ сел к востоку со стороны Ас-Саламии. Затем, собрав силы, правительственные силы должны были начать продвижение по направлению к Акербату, чтобы с двух сторон осадить ключевой оплот террористов. Параллельно с наступлением по направлению главного удара предполагалась атака 5-го добровольческого штурмового корпуса со стороны Хувейсиса.

31 мая 2017 года сводные силы САР начали операцию по освобождению Восточной Хамы. В состав группировки войск, атаковавшей укрепрайон ИГ в Акербате, вошли отряды проправительственного формирования «Щит Каламуна» совместно с 3-й танковой бригадой САА, а также силы местного ополчения. Формирования Сил национальной обороны (NDF) в Хаме изъявили желание присоединиться к наступающей армии после резни, учиненной боевиками ИГ в поселке Акариб: в результате массового побоища погибли 35 жителей поселения, среди них — 12 детей.

В усиление к группировке войск командование САА перебросило под Ас-Саламию силы 4-й механизированной дивизии и бригаду «Соколы пустыни» («Лива Сукур ас-Сахра») под командованием отставного полковника Мухаммада Джабера. Бригада была собрана в 2013 году как охранное подразделение и впоследствии разрослась до полноценного военного формирования. «Соколы пустыни» принимали участие в операциях по освобождению Пальмиры и к началу боев за Акербат считались одной из наиболее боеспособных частей сирийской армии.

Федеральное агентство новостей /

Кроме того, прикрытие операции с воздуха сирийским правительственным силам обеспечили ВКС России, которые нацелились на крупные колонны террористов, идущие от Ракки к Пальмире. 30 мая российские разведывательные беспилотные летательные аппараты обнаружили бункеры боевиков под Акербатом, после чего был осуществлен авиационный удар. Кроме того, интенсивным атакам подверглись позиции боевиков ИГ в Сухе, Аль-Баргутии и Абу Ханае. Более 15 ударов пришлись по опорным пунктам группировки на окраинах населенных пунктов Абу Джубейлат, Калиб Аль-Тор и Хасу аль-Албави.

Уже к 3 июня сирийские и российские самолеты нанесли свыше 50 ударов по позициям ИГ. Однако, несмотря на качественную авиационную и артиллерийскую поддержку, проправительственные силы не сумели показать такого же результата на земле. Танковые подразделения САА и силы «Соколов пустыни» к 12 июня смогли лишь занять два поселения к востоку от города Аш-Шейх Хиляль, незначительно отбросив ИГ от «дороги жизни». К 18 июня армия захватила четыре деревни к северу от Акербата вдоль дороги между Итрией и Ас-Сааном.

Федеральное агентство новостей /

В этот момент боевики ИГ предприняли контратаку с использованием смертников и самодельных боевых беспилотников, в результате которой наступление со стороны Ас-Саламии застопорилось. 18 июня Сирийская Арабская Армия вступила в ожесточенные столкновения с боевиками ИГ на востоке провинции Хама. По меньшей мере 22 солдата САА погибли в ходе боя на окраине Аш-Шейх Хиляла. Кроме того, сирийские военные потеряли два танка, БМП и два пикапа с крупнокалиберными пулеметами. Еще четыре солдата САА были убиты недалеко от села Акариб, которое в эти дни постоянно находилось под обстрелом.

В итоге после первых же серьезных столкновений с ИГ проправительственные силы отступили, надеясь на поддержку со стороны ВКС РФ. Авиация не подвела: 22 июня российские самолеты уничтожили крупную базу боевиков под Акербатом. А 23 июня корабли «Адмирал Григорович», «Адмирал Эссен», а также подводная лодка «Краснодар» ВМФ РФ осуществили пуски шести крылатых ракет «Калибр» по объектам ИГ в Восточной Хаме.

В результате внезапного массированного ракетного удара были уничтожены пункты управления, а также крупные склады вооружения и боеприпасов. Тем не менее сирийская армия на земле не смогла перехватить инициативу и завязла в позиционных боях.

Провал «Соколов»

Вторую попытку взять Акербат совершили в начале июля 2017 года. Правительственные войска при поддержке ВКС РФ вновь начали наступление на укрепрайон ИГ со стороны Ас-Саламии. Однако продвижение САА и союзников шло гораздо медленнее, чем того требовала оперативная обстановка. Командование сирийских войск несколько раз откладывало начало решительного штурма цитадели ИГ.

Вооруженные силы РФ делали все от них зависящее, чтобы облегчить задачу сирийским войскам. Самолеты дальней авиации РФ наносили удары по складам вооружения и командным пунктам ИГ крылатыми ракетами, бомбили укрепленные позиции и артиллерийские точки боевиков.

Тем не менее с 18 июня, когда захлебнулась первая попытка наступления на Акербат, и до начала июля 2017 года сирийская армия не смогла сделать и шагу в направлении укрепрайона боевиков ИГ. Не помогли и подкрепления, прибывшие на острие атаки в район Ас-Саламии: в конце июня свои силы из Алеппо в восточную часть провинции Хама перебросила 3-я бригада 5-го штурмового корпуса.

Впрочем, и «Исламское государство» к этому моменту подтянуло свежие силы к Акербату. Концентрация боевиков ИГ в укрепрайоне к началу июля выросла до трех тысяч человек, что стало представлять существенную угрозу не только для правительственных сил в Хаме и Хомсе, но и для всей страны в целом. Кроме того, по данным Минобороны РФ, боевики использовали сложный рельеф местности и различные маршруты для того, чтобы избежать ударов авиации, создавали в горах новые пункты управления, а также крупные склады с боеприпасами и оружием. Расширение группировки боевиков на Акербатском выступе существенно осложнило бы обстановку в районе «дороги жизни» на Алеппо и под Пальмирой, где не прекращались бои с ИГ на севере и северо-востоке от древнего города.

Федеральное агентство новостей /

1 июля правительственные силы САР при поддержке ВКС России и ВВС Сирии провели артподготовку по позициям ИГ из реактивных систем залпового огня. В результате были уничтожены несколько единиц тяжелой техники боевиков, а бойцы сирийского ополчения завязали бои с передовыми отрядами ИГ недалеко от населенных пунктов Аль-Масъудия и Джубб аль-Джарах. Вместе с тем до 5 июля продвижения сирийских войск на направлении Акербата не наблюдалось. 6-го силы «Соколов пустыни» заняли ключевые возвышенности на востоке провинции Хама к югу от Итрии. Кроме того, проправительственные силы отразили атаку боевиков «Исламского государства» в районе высоты Телль-Хувият и около населенного пункта Максар аль-Джунуби.

Части сирийской армии начали продвигаться со стороны города Итрия к стратегической высоте Джебель Максар ас-Салокыя, чтобы выйти к Акербату с северного направления. Однако уже 9 июля отряды ИГ нивелировали успехи САА, совершив атаку с использованием управляемого смертником «шахидмобиля». В результате столкновений к 10 июля боевикам удалось захватить стратегические высоты вблизи Джубб аль-Джарах и убить около 20 сирийских военнослужащих. Параллельно с этим стали поступать сообщения, что в Акербате сконцентрировано уже до пяти тысяч боевиков — в том числе элитные подразделения ветеранов террористической группировки из Мосула и Ракки, оснащенные самым современным вооружением американского производства.

Наступление правительственных войск в очередной раз захлебнулось. Контратаку боевиков удалось остановить только 13 июля: в этот день ВКС РФ нанесли ряд ударов по позициям ИГ в Акербате и около поселений Аль-Кастал аль-Вустани, Наамия, Ар-Рувейда и Джини аль-Албави. Однако стратегический момент на земле был вновь потерян: 15 июля командование САА прекратило наступление на востоке провинции Хама. Единственным реальным результатом боев 1−15 июля под Акербатом стало незначительное продвижение к югу от «дороги жизни», благодаря которому сирийская армия получила несколько господствующих высот, однако полностью купировать угрозу так и не смогла.

Особенно в неудавшемся наступлении на Акербат «отличились» бойцы бригады «Соколы пустыни». После нескольких дней вялотекущих боев, руководствуясь крайне низкой эффективностью отрядов, командование приняло решение вывести подразделение с линии фронта, после чего 2 августа 2017 года «Соколы» были расформированы. Оставшиеся бойцы бригады были распределены между другими формированиями сирийской армии «Щитом Каламуна», 3-й бронетанковой дивизией и 5-м добровольческим штурмовым корпусом.

Охота на ИГ

Кардинально ситуация в районе Акербата начала меняться после ротации частей, занимавших позиции вокруг выступа в Восточной Хаме. В район Ас-Саламии прибыли дополнительные части 5-го добровольческого штурмового корпуса, подготовленные российскими военными специалистами. Кроме того, со стороны газовых полей Аш-Шаира подошли бойцы элитного подразделения «Охотники на ИГИЛ», которые ранее принимали активное участие в освобождении Пальмиры.

Согласно плану наступления проправительственные силы должны были начать атаку на укрепрайон Акербата со стороны Аш-Шаира в направлении магистрали, связывающей города Итрия и Ар-Расафа. При этом значительные силы 5-го корпуса стягивались к Ас-Саламии и «дороге жизни», таким образом заключая подконтрольные ИГ территории в районе Акербата в полукольцо.

Федеральное агентство новостей /

Поставленная задача представлялась достаточно сложной, так как сирийским подразделениям нужно было пройти около 70 километров по горно-холмистой местности для того, чтобы достичь цели и отсечь Акербат от линий снабжения ИГ. В этом проправительственным силам активно помогали с воздуха ВКС РФ, которые на протяжении июля продолжали вести огонь по маршрутам боевиков в горных массивах. Так, 20 июля российские самолеты нанесли удары по позициям террористов в районе Джубб аль-Абьяд, в результате чего были уничтожены автомобили с боеприпасами, бронетранспортеры ИГ и артиллерийские установки.

Выбранная тактика принесла свои плоды. После успешного рейда ВКС РФ и ВВС Сирии 28 июля, в ходе которого были уничтожены укрепления ИГ в районе Масъада, проправительственные силы заняли деревню Аль-Кшета, достигли окраины занятого боевиками города Ад-Дакила и установили контроль над стратегически важными территориями в окрестностях Саббура. Таким образом, к концу месяца сирийской армии и союзникам удалось вскрыть оборону ИГ с восточной стороны и начать продвижение к Акербату.

Окружение

Осознав, что весь ударный кулак проправительственных сил нацелился на выступ Акербата, боевики ИГ предприняли попытку спасти основные силы. В начале августа 2017 года стало известно, что террористы начинают бежать из Акербата, вокруг которого постепенно начало стягиваться кольцо окружения. Как отмечалось, на фоне потери Мосула и плотной осады Ракки проамериканскими силами, значительные силы ИГ были отведены из Акербата и Эс-Сухне к востоку от Пальмиры по горным маршрутам и тропам в сторону осажденного Дейр эз-Зора.

Боевой дух сил террористической группировки в Акербате стал стремительно падать. В итоге к началу августа в укрепрайоне сидели лишь наиболее замотивированные фанатики, которые, взяв на вооружение пропаганду ИГ, планировали сражаться до последнего.

Федеральное агентство новостей /

Чтобы прикрыть свой отход, некоторые полевые командиры бросили подконтрольных им боевиков в городе и бежали в Дейр эз-Зор, пообещав вскоре вернуться с подкреплениями. По бегущим отрядам ИГ наносили удары российская авиация и корабли ВМФ, запускавшие крылатые ракеты «Калибр» из акватории Средиземного моря. Суммарно за неделю с 10 по 18 августа ВКС РФ совершили 290 боевых вылетов, уничтожив при этом 730 объектов террористических формирований.

Проправительственные силы продолжили работать по той же тактике: использовав Аш-Шаир и другие нефтегазовые месторождения к северо-западу от Пальмиры как надежный плацдарм, сирийская армия и союзники начали обступать Акербат с юго-востока. К 18 августа 2017 года «Охотникам на ИГИЛ» и подключившимся к финальному этапу наступления отрядам «Сил Тигра» удалось замкнуть кольцо окружения вокруг частично оставленного укрепрайона, выбив врага с холмов Джебель ас-Савана и Хусайя и получив огневой контроль над последним маршрутом переброски оружия и боеприпасов к Акербату.

Боевики, не успевшие покинуть провинцию Хама, оказались в «Акербатском котле» под ударами сирийской артиллерии, занимающей господствующие высоты вокруг укрепрайона.

Штурм Акербата

За несколько дней «Охотникам на ИГИЛ» и другим частям Сирийской Арабской Армии удалось сжать кольцо окружения. Немногочисленные отряды «Исламского государства», парализованные непрерывными ударами ВКС РФ, до последнего стремились удержаться в районе, сковывая наступающих ожесточенным сопротивлением. Главные форпосты группировки в этом регионе — города Акербат и Хувейсис — все еще оставались под контролем ИГ, однако теперь эти населенные пункты, оказавшись в кольце окружения, полностью утратили возможность дальнейшего снабжения.

21 августа в результате успешного продвижения с востока провинции Хомс отряды «Охотников на ИГИЛ» взяли штурмом основной укрепрайон Хувейсиса, который долгое время находился на первой линии обороны Акербатского выступа. Сразу за этим селением начинается горная гряда Джебель аль-Бельас, взятие которой позволило бы проправительственным силам установить огневой контроль над всем укрепрайоном. Параллельно с действиями спецназа в Хувейсисе «Силы Тигра» бригадного генерала Сухейля аль-Хасана провели второй окружающий маневр, отрезав коммуникации ИГ с выступом в Восточной Хаме в ходе операции по зачистке к югу от города Ар-Расафа.

Федеральное агентство новостей /

К 28 августа спецназ смог занять доминирующую высоту Джебель аль-Бельас, установив огневой контроль над городом. После этого судьба Акербата была решена за неделю — уже 30 августа «Охотники на ИГИЛ» вышли на его окраины. Отбивая контратаки ИГ, в ходе которых террористы применяли «шахидмобили», управляемые смертниками, спецназ начал плотный бой в пределах городской застройки.

1 сентября после массированной артподготовки начался штурм Акербата. Несмотря на уход большей части сил ИГ из Восточной Хамы в сторону Дейр эз-Зора, оставшийся в городе гарнизон представлял собой существенную угрозу наступающим силам спецназа. Боевики оказывали ожесточенное сопротивление, против спецподразделений были брошены иностранные наемники с современным вооружением, в том числе прицелами ночного видения.

Бои не прекращались ни днем, ни ночью — так, в городке Мушайрифа отряд из 25 спецназовцев отразил ночное нападение группировки из 350 террористов. Тем не менее, интенсивные удары ВКС РФ позволили довершить разгром основных сил ИГ и приступить к зачистке города. Кроме того, по неподтвержденным сообщениям СМИ, в штурме непосредственно города Акербата активно участвовали бойцы ЧВК «Вагнера», которые не позволили боевикам ИГ отразить наступление проправительственных сил на город.

2 сентября 2017 года правительственные силы Сирии и Минобороны РФ объявили о полном освобождении Акербата. Еще несколько дней в городе шла зачистка — «Исламское государство» использовало террористов-смертников, в том числе женщин и детей, чтобы нанести урон армейским подразделениям и парализовать наступление. Кроме того, 3 сентября для поддержки сил спецназа в город зашли дополнительные части 4-й механизированной дивизии САА. В итоге сводные силы смогли провести полную зачистку города и установить контроль над укрепрайоном Акербата.

Новая цель

Освобождение Акербата позволило сирийской армии в кратчайшие сроки зачистить очаги деятельности боевиков в Центральной Сирии. 4 сентября сирийская армия захватила главную базу ИГ в районе города Мубтан Тахмаз на востоке от Хамы, а также захватила два других города к западу от освобожденного центра укрепрайона. Уже 6 сентября под контролем проправительственных сил находилась дюжина населенных пунктов, примыкающих к Акербату. 13 сентября сирийская армия вместе с Силами национальной обороны и «Хезболлой» заняла оставшиеся под контролем боевиков деревни в восточной части провинции Хомс.

Вялая попытка ИГ контратаковать сирийские правительственные силы в районе Джубб аль-Джарах 14 сентября успехом не увенчалась, и уже спустя неделю подразделения «Щита Каламуна» вместе с Силами национальной обороны и 5-м добровольческим штурмовым корпусом контролировали большую часть долины Акербата.

Конец истории «Акербатского котла» наступил 6 октября 2017 года. В этот день проправительственные силы САР зачистили все оставшиеся после штурма города 1 800 квадратных километров местности. Оставшиеся в живых несколько десятков боевиков перебежали через «дорогу жизни» в подконтрольную «Хайят Тахрир аш-Шам» и другим формированиям зону деэскалации «Идлиб». Немногочисленные отряды ИГ планировали после бегства инфильтрироваться в ряды других группировок однако уже спустя месяц добровольно сдались в плен ХТШ¹.

Федеральное агентство новостей /

Несмотря на то, что бои в Восточной Хаме продолжались некоторое время, именно штурм ключевой цитадели боевиков ИГ в Акербате предрешил последовавший военный разгром основных сил террористической группировки в 2017 году. После освобождения города передовые части сирийской армии при поддержке России смогли прорвать окружение и деблокировать Дейр эз-Зор, находившийся в осаде более трех с половиной лет.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ1), «Джебхат ан-Нусра», «Джебхат Фатх аш-Шам», «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ) — террористические группировки, запрещенные на территории Российской Федерации.

1 Организация запрещена на территории РФ.