Россиянин Калина выиграл вторую золотую медаль в плавании на Паралимпиаде

Токио, 1 сентября. Пловец Андрей Калина завоевал второе золото на летних Паралимпийских играх в Японии.

Андрей Калина выиграл финальный заплыв на дистанции 200 метров в комплексном плавании в категории SM9 на 16-й летней Паралимпиаде. Россиянин показал результат 2 минуты 14,90 секунды. Второе место занял австралийский пловец Тимоти Ходж. Француз Юго Дидье финишировал третьим. Стоит отметить, что до этого Калина завоевал золото Паралимпиады в плавании на дистанции 100 метров брассом.

Турнир в Токио был перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Сборную России на Паралимпиаде представляют 242 спортсмена. Из-за санкций WADA по отношению к РУСАДА в Токио они выступают под флагом ПКР.