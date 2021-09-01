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Россиянин Калина выиграл вторую золотую медаль в плавании на Паралимпиаде

  /   Обновлено: 01 сентября 2021 14:14
Спорт
Россиянин Калина выиграл вторую золотую медаль в плавании на Паралимпиаде
Global Look Press  /  Du Xiaoyi/XinHua

Токио, 1 сентября. Пловец Андрей Калина завоевал второе золото на летних Паралимпийских играх в Японии.

Андрей Калина выиграл финальный заплыв на дистанции 200 метров в комплексном плавании в категории SM9 на 16-й летней Паралимпиаде. Россиянин показал результат 2 минуты 14,90 секунды. Второе место занял австралийский пловец Тимоти Ходж. Француз Юго Дидье финишировал третьим. Стоит отметить, что до этого Калина завоевал золото Паралимпиады в плавании на дистанции 100 метров брассом.

Турнир в Токио был перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Сборную России на Паралимпиаде представляют 242 спортсмена. Из-за санкций WADA по отношению к РУСАДА в Токио они выступают под флагом ПКР.

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паралимпиада спорт сборная россии плавание калина
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