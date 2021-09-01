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Как водный кризис на Ближнем Востоке может сплотить Иорданию и Израиль
Весь мир
Как водный кризис на Ближнем Востоке может сплотить Иорданию и Израиль
ТАСС  /  ABIR SULTAN / EPA

Несмотря на усиление засухи на Ближнем Востоке, сокращение природных источников питьевой воды может повысить уровень сотрудничества между Иорданией и Израилем в этой сфере.

Ранее межправительственная группа экспертов ООН по изменению климата заявила, что все меняется быстрее, чем ожидалось. Это вызывает рост потребности в воде одновременно с уменьшением ее запасов.

Однако эксперты Дюкского университета считают, что вместо борьбы за ресурсы некоторые государства, напротив, могут объединить усилия для решения этой проблемы.

По мнению профессора Эрики Вайнталь, занимавшейся вопросами иорданско-израильских отношений, вероятность конфликтов на этой почве зачастую преувеличивается. В качестве примера она привела партнерство Тель-Авива и Аммана, которые, невзирая на ряд противоречий, успешно борются с дефицитом воды, применяя современные технологии.

«Если вы исследуете статистику, то вы увидите больше сотрудничества, чем конфликтов из-за воды. А там, где противоречия имеются, все обычно ограничивается заявлениями», – заявила она.

Война и сотрудничество

Иордания является одной из самых засушливых стран в мире. Примечательно, что сотрудничество с Израилем в области водоснабжения началось задолго до подписания мирного соглашения между странами в 1994 году. По мнению профессора, именно водный кризис был «спасательным кругом», который до последнего удерживал две страны от вооруженного конфликта.

Впрочем, в последние годы отношения Тель-Авива и Аммана ухудшились, в том числе из-за ряда конфликтов и личной неприязни между бывшим премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и королем Иордании Абдаллой II.

Но после смены руководства еврейского государства ситуация значительно улучшилась, и в ходе визита нового главы израильского правительства Нафтали Беннета в королевство стороны договорились о поставке значительных объемов чистой воды, что раньше отказался делать Нетаньяху.

Израиль является мировым лидером по эксплуатации опреснительных установок, однако на данный момент он ограничен в возможностях из-за нехватки экологически чистых источников энергии. Потребность в них возросла после подписания Парижской конвенции по борьбе с изменениями климата, которая предусматривает сокращение выбросов углекислого газа в атмосферу.

Не исключено, что для задействования большего числа опреснительных установок Израиль воспользуется помощью Иордании, которая обладает достаточной площадью и соответствующим климатом для эффективного использования солнечных электростанций.

Общий интерес

Таким образом, взамен поставок чистой энергии Тель-Авив сможет вырабатывать большее количество питьевой воды, которой хватит не только для покрытия внутренних потребностей, но и для ее экспорта.

Развитие опреснительных технологий заинтересовало и инвесторов из Объединенных Арабских Эмиратов, которые незадолго до этого нормализовали отношения с еврейским государством.

«Впервые всем сторонам будет что продать и что купить», — заявил Гидон Бромберг, директор организации EcoPeace Middle East, которая ищет пути разрешения водного кризиса в Израиле, Иордании и Палестине.

Он также выразил мнение, что такое сотрудничество может способствовать деэскалации отношений между этими странами.

«Существует немного способов восстановить доверие. Вода и энергия как раз являются одной из этих редких возможностей», – заключил эксперт.

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сотрудничество израиль иордания вода
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