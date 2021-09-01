Силы сопротивления в Панджшере не смогли договориться с талибами

Кабул, 1 сентября. Радикалы из «Талибана»1 и силы сопротивления в одной из афганских провинций не достигли договоренностей.

Группировка, противостоящая движению «Талибан» (организация признана террористической и запрещена в РФ) и контролирующая провинцию Панджшер, не договорилась с представителями талибов. Соответствующей информацией делятся СМИ.

Официальные представители сил сопротивления пока не предоставляли свои комментарии по этому поводу.

Источник ТАСС ранее указывал, что люди из национального сопротивления смогли отбить нападение «Талибана», которое было совершено на аванпост на западе региона. Первые прямые переговоры между боевиками и Фронтом национального сопротивления стартовали впоследствии в городе Чарикар.

1 Организация запрещена на территории РФ.