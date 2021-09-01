«Притворное покаяние Байдена — ложь»: Онищенко о страшном наследии США в Афганистане

Известный российский политик, депутат Госдумы Геннадий Онищенко объяснил, почему гегемонистские устремления США не приносят ничего хорошего странам, где «вашингтонский обком» пытается насаждать демократию по своим лекалам. Так Онищенко отреагировал на выступление президента России Владимира Путина на встрече с учащимися Всероссийского детского центра «Океан». Президент, говоря о событиях в Афганистане, рассказал, что двадцатилетнее пребывание США в этой стране, где американцы пытались внедрить свои стандарты, привело не просто к нулевому, а к отрицательному результату и к человеческим трагедиям.

«Результат — одни трагедии, одни потери — и для тех, кто это делал, и для людей, которые живут в Афганистане. Результат нулевой, если не сказать, что в минус», — подчеркнул Путин.

Global Look Press / Kremlin Pool

Комментируя слова президента, Геннадий Онищенко напомнил, что после распада Советского Союза США вообразили себя мировым гегемоном и еще активнее, чем раньше, стали вмешиваться в дела других стран, но ни разу ничем хорошим это не кончилось.

«Тут было опубликовано «покаяние» господина [президента США Джо] Байдена — мы мол отказываемся от мысли, что демократию где-то можно установить с помощью армии и что мол с этого момента Соединенные Штаты так больше делать не будет», — пересказал Онищенко слова Байдена.

Tune in as I deliver remarks on ending the war in Afghanistan. https://t.co/G1UGxVpd19 — President Biden (@POTUS) August 31, 2021

«Мы должны учиться на своих ошибках, — заявил в своем выступлении Байден. — Речь не только об Афганистане. Речь о том, чтобы завершить эру крупных военных операций по переустройству других стран».

Увы, словам американского президента нет никакой веры, отмечает Геннадий Онищенко.

«Такими бы устами да мед пить, — оценил российский политик слова президента США. — Или, как говорится, благими намерениями…. Притворное покаяние Байдена — ложь. По-моему, американцы, кроме как оружием, вообще ничего нигде не умеют делать — ни гуманитарными средствами, ни убеждениями… Сколько раз они приходили, бомбили, потом якобы помогали тем, кого бомбили, и так по кругу…».

Global Look Press / Hindustan Times

Онищенко высказал мнение, что в Вашингтоне всем заправляют не политики, а спецслужбы и военно-промышленный комплект, заинтересованный в новых госзаказах, для которых, естественно, нужны новые войны.

«Полностью согласен с мнением нашего президента по поводу политики США в Афганистане, — подчеркнул парламентарий. — В результате 20-летней американской экспансии в этой стране именно за счет Афганистана в мире в 40 раз увеличился объем производства опиатов. Это очень тяжелое и страшное наследие пребывания американцев, которое придется разгребать не одно десятилетие. Сейчас на территории Афганистана, на мой взгляд, идет главная война между группировками за перераспределение наркотического рынка — как производства, так и сбыта. Потому не стоит питать никаких иллюзий, слушая прекраснодушные разглагольствования Байдена об американской демократии. «Демократия», которую Афганистану оставили в наследство американцы, исчисляется конкретными тоннами опиатов — сырья для героина».

По мнению Онищенко, «прозрение» Байдена не значит, что США откажутся от военного решения проблем в той или иной стране, и это очень опасно для всего мира.

«Считаю, что американцам пора полностью отказаться от вмешательства в дела других стран. Каждая страна в состоянии разобраться в своих делах сама, без внешнего вмешательства. Мы видим, как американцы приходят с оружием, цинично заявляя, что это ради будущего детей, при этом убивая детей, которые живут сейчас. Это очень циничная и чрезвычайно опасная для мира политика», — подчеркнул Геннадий Онищенко.

После заявления Вашингтона, что США выводят свои войска из Афганистана, движение «Талибан»1 (признано в РФ террористическим и запрещено) стремительно захватило почти всю территорию страны. В ночь на 31 августа последние американские военные эвакуировались из аэропорта Кабула, тем самым завершив 20-летнюю миссию США в Афганистане.

1 Организация запрещена на территории РФ.