Известный российский политик, депутат Госдумы Геннадий Онищенко объяснил, почему гегемонистские устремления США не приносят ничего хорошего странам, где «вашингтонский обком» пытается насаждать демократию по своим лекалам. Так Онищенко отреагировал на выступление президента России Владимира Путина на встрече с учащимися Всероссийского детского центра «Океан». Президент, говоря о событиях в Афганистане, рассказал, что двадцатилетнее пребывание США в этой стране, где американцы пытались внедрить свои стандарты, привело не просто к нулевому, а к отрицательному результату и к человеческим трагедиям.

Комментируя слова президента, Геннадий Онищенко напомнил, что после распада Советского Союза США вообразили себя мировым гегемоном и еще активнее, чем раньше, стали вмешиваться в дела других стран, но ни разу ничем хорошим это не кончилось.

