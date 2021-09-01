Журавко назвал причину отказа украинского паралимпийца от фото с россиянами

С первого дня Паралимпийских игр — 2020 Украина все внимание переключила на себя, но не достижениями, а поведением. Уже в день церемонии открытия Игр в Токио случилась первая неприятная ситуация с участием украинской сборной — спортсмены демонстративно покинули площадку, где по соседству расположились российские паралимпийцы.

А на днях после забега на 100 метров в категории T35 на церемонии награждения серебряный призер — украинец Игорь Цветов — не стал фотографироваться с россиянами Дмитрием Сафроновым и Артемом Калашяном.

В беседе с корреспондентом ФАН бывший депутат Верховный рады Алексей Журавко объяснил, с чем связан этот демонстративный отказ от фото с российскими спортсменами.

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Экс-депутат Рады уверен, что этой ситуации не случилось бы, если на Олимпийских играх — 2020 в Токио украинская прыгунья в высоту Ярослава Могучих не сфотографировалась с российской чемпионкой Марией Ласицкене. После того скандального снимка на Украине всех спортсменов предупредили о последствиях.

«Я знаю, что Валерий Михайлович Сушкевич из министерства социальной защиты и Администрации президента Украины к этому причастен. Они непосредственно обработали всех спортсменов и запретили фотографироваться со своими друзьями, коллегами по несчастью — инвалидами», — высказал свою позицию собеседник агентства.

Алексей Журавко уверен, что перед соревнованиями с каждым спортсменом была проведена «воспитательная беседа».

«Люди запуганы. Я знаю: общался с тренерами Украины — все инвалиды были готовы фотографироваться со своими же коллегами по спорту. Это все страшно, что их государство втянуло в такое бесстыдство. Власть на сегодняшний день не боится ни бога, ни чертей», — резюмировал политик.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский представил в Соединенных Штатах «план трансформации» страны на сумму 277 млрд долларов. Об этом говорится в сообщении офиса главы государства.