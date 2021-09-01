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«Локомотив» объявил о переходе нидерландского полузащитника Керка
Спорт
«Локомотив» объявил о переходе нидерландского полузащитника Керка
Global Look Press  /  via www.imago-images.de/www.imago-images.de

Москва, 1 сентября. Хавбек «Утрехта» Гирано Керк заключил контракт со столичным «Локомотивом».

Пресс-служба московского «Локомотива» на официальном сайте сообщила о переходе 25-летнего полузащитника Гирано Керка. Футболист подписал с железнодорожниками четырехлетний контракт. Сумма сделки не разглашалась. Керк стал первым футболистом из Нидерландов, перешедшим в «Локомотив». За московский клуб хавбек будет выступать под седьмым номером.

В прошлом сезоне Керк принял участие в 36 матчах чемпионата Нидерландов. Полузащитник забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Керка в 6 миллионов евро. После шести туров «Локомотив» с 12 очками в активе занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин обратился к болельщиками перед матчами квалификации ЧМ-2022. Ролик с наставником опубликовала пресс-служба РФС.

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