Киев, 1 сентября. Министр энергетики Украины Герман Галущенко прокомментировал положение национальной газотранспортной системы в беседе с журналистами.

Вскоре для транзита голубого топлива через территорию страны может остаться около 15 млрд кубометров газа. Это произойдет после полноценного запуска российского трубопровода «Северный поток — 2», заявил глава украинского ведомства.

По его словам, с подобными транзитными объемами Киев окажется не в состоянии «удерживать свою ГТС», пишет ИА REGNUM. На Украине также определили, что если газопровод «СП-2» будет использоваться на 50%, то стране останется 18 миллиардов кубометров топлива. Данный объем министр считает «критически малым».

Судьба украинской ГТС после 2024 года остается под вопросом, отметил ранее руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев. До политического кризиса между РФ и Украиной транзит газа был равен 120 млрд кубометров, напоминает эксперт в беседе с ФАН.