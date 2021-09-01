Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 сентября 14:18
14:18
Происшествия
Под Челябинском школьники пытались сжечь соседскую собаку
14:15
Общество
Непривитых от коронавируса сотрудников ТЭЦ в Новосибирске не пустили на работу
14:15
Весь мир
Боевики в сирийском городе Деръа начали сдавать оружие
14:14
Армия
Путин указал на значительную помощь военных строителей в борьбе с коронавирусом
14:13
Происшествия
Туристка из России застряла в одной из гробниц на Кипре
14:12
Общество
Кузнецова выступила за маркировку позитивного детского контента в Сети
14:10
Армия
Военные из 35 стран подали заявки на обучение в Академии Генштаба ВС РФ
14:09
Армия
Минобороны Армении: один военнослужащий погиб при обстреле со стороны ВС Азербайджана
14:09
Спорт
Легкоатлетка Липатникова вывела Россию на второе место в медальном зачете Паралимпиады
14:02
Весь мир
Испания обсудила с Марокко и Алжиром будущее газопровода Магриб — Европа
Все новости

Министр энергетики Украины указал на возможные проблемы национальной ГТС
Экономика
Министр энергетики Украины указал на возможные проблемы национальной ГТС
wikipedia.org  /  skhakirov / CC BY-SA 2.0

Киев, 1 сентября. Министр энергетики Украины Герман Галущенко прокомментировал положение национальной газотранспортной системы в беседе с журналистами.

Вскоре для транзита голубого топлива через территорию страны может остаться около 15 млрд кубометров газа. Это произойдет после полноценного запуска российского трубопровода «Северный поток — 2», заявил глава украинского ведомства.

По его словам, с подобными транзитными объемами Киев окажется не в состоянии «удерживать свою ГТС», пишет ИА REGNUM. На Украине также определили, что если газопровод «СП-2» будет использоваться на 50%, то стране останется 18 миллиардов кубометров топлива. Данный объем министр считает «критически малым».

Судьба украинской ГТС после 2024 года остается под вопросом, отметил ранее руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев. До политического кризиса между РФ и Украиной транзит газа был равен 120 млрд кубометров, напоминает эксперт в беседе с ФАН.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Министр энергетики Украины указал на возможные проблемы национальной ГТС
украина министр гтс
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru