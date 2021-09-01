Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 сентября 14:18
14:18
Происшествия
Под Челябинском школьники пытались сжечь соседскую собаку
14:15
Общество
Непривитых от коронавируса сотрудников ТЭЦ в Новосибирске не пустили на работу
14:15
Весь мир
Боевики в сирийском городе Деръа начали сдавать оружие
14:14
Армия
Путин указал на значительную помощь военных строителей в борьбе с коронавирусом
14:13
Происшествия
Туристка из России застряла в одной из гробниц на Кипре
14:12
Общество
Кузнецова выступила за маркировку позитивного детского контента в Сети
14:10
Армия
Военные из 35 стран подали заявки на обучение в Академии Генштаба ВС РФ
14:09
Армия
Минобороны Армении: один военнослужащий погиб при обстреле со стороны ВС Азербайджана
14:09
Спорт
Легкоатлетка Липатникова вывела Россию на второе место в медальном зачете Паралимпиады
14:02
Весь мир
Испания обсудила с Марокко и Алжиром будущее газопровода Магриб — Европа
Все новости

Путин поблагодарил внимательного школьника за поправку в высказывании

  /   Обновлено: 01 сентября 2021 13:46
Общество
Путин поблагодарил внимательного школьника за поправку в высказывании
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 1 сентября. Президент России Владимир Путин назвал Северную войну семилетней, но внимательный школьник заметил оговорку в высказывании главы государства.

Глава государства прибыл с рабочим визитом на Дальний Восток в День знаний. Путин общался с местными школьниками и допустил оговорку в историческом факте. Один из участников мероприятия заметил это и поправил президента.

«Да, спасибо за поправку», — ответил Путин и продолжил рассказ.

Одна из школьниц в ходе встречи с главой государства призналась, что всегда мечтала пожать руку президенту России. Путин положительно отреагировал на это заявление, обнял девочку и они обменялись рукопожатием.

 

Вернуться назад

Все новости / Общество / Путин поблагодарил внимательного школьника за поправку в высказывании
путин школьник оговорка
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru