Путин поблагодарил внимательного школьника за поправку в высказывании

Москва, 1 сентября. Президент России Владимир Путин назвал Северную войну семилетней, но внимательный школьник заметил оговорку в высказывании главы государства.

Глава государства прибыл с рабочим визитом на Дальний Восток в День знаний. Путин общался с местными школьниками и допустил оговорку в историческом факте. Один из участников мероприятия заметил это и поправил президента.

«Да, спасибо за поправку», — ответил Путин и продолжил рассказ.

Одна из школьниц в ходе встречи с главой государства призналась, что всегда мечтала пожать руку президенту России. Путин положительно отреагировал на это заявление, обнял девочку и они обменялись рукопожатием.