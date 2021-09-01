Антикоррупционные инициативы: как ОАЭ борются с финансовыми преступлениями

Прокуратуре Объединенных Арабских Эмиратов разрешат проводить расследования в отношении министров и любых высокопоставленных чиновников, подозреваемых в правонарушениях.

В соответствии с приказом президента Халифы бин Заида Аль Нахайяна, проверкой жалоб на госслужащих надзорный орган теперь будет заниматься в координации с федеральным правительством ОАЭ.

По данным Dubai Media, распоряжение главы государства, помимо прочего, дает генеральному прокурору полномочия запрещать чиновникам, в отношении которых ведется расследование, выезжать за границу и при необходимости замораживать их банковские счета.

UAE issues decree to increase accountability of ministers, officials #FMTNews https://t.co/blgnodiRkw — Free Malaysia Today (@fmtoday) August 31, 2021

Предполагается, что нововведения позволят повысить ответственность должностных лиц, улучшить подотчетность и укрепить правовой процесс страны в целом.

Впрочем, министры и высокопоставленные чиновники Эмиратов и раньше не освобождались от ответственности за нарушения.

Как можно оценить ситуацию с коррупцией в ОАЭ, каким путем власти идут к избавлению страны от этих преступлений и в чем заключаются основные сложности — читайте в материале международной редакции Федерального агентства новостей.

Коррупция в ОАЭ

Согласно данным правозащитников за 2020 год, индекс восприятия коррупции в ОАЭ составляет 71 балл, что ставит страну на 21-е место в мировом рейтинге. Эмираты являются одним из наименее проблемных государств Ближнего Востока и Северной Африки (MENA), обходя при этом даже западные державы вроде США. Лучшей страной мира по результатам исследований уже на протяжении нескольких лет является Дания, имеющая 88 баллов.

Региональное лидерство страны в борьбе с финансовыми правонарушениями обеспечивает уровень ее экономического и социального развития. В частности, относительно хороших показателей позволяет добиться эффективная внутренняя политика, высокий уровень ВВП, развитые системы здравоохранения и образования.

Однако при этом в ОАЭ фактически отсутствуют демократические институты и есть проблемы с соблюдением политических прав рядовых граждан, что характерно для стран Персидского залива и всего региона MENA.

«Это оставляет контроль над коррупцией на усмотрение политической воли нынешнего правящего класса, который может внезапно измениться и оставить позади любые улучшения в усилиях по борьбе с коррупцией», — отмечалось ранее в отчетах правозащитников.

Региональные особенности

На деятельность государственных институтов и общественную жизнь государства оказывают сильное воздействие традиции арабской племенной культуры, влияние исламского мировоззрения и норм Шариата.

Распространенные в регионе практики халавы — неформального банкинга — повышают риск развития коррупции внутри страны.

Отдельную сложность создает то обстоятельство, что ОАЭ являются сложносоставным государством. Помимо общего федерального законодательства, каждый эмират может вводить собственное, поскольку отдельная административная единица фактически представляет собой микрогосударство с абсолютной монархией. Это несколько усложняет контроль центральной власти над ситуацией.

Курс на перемены

Международные исследовательские организации давно признали тот факт, что курс Абу-Даби на борьбу с финансовыми правонарушениями внутри страны не препятствовал сотрудничеству преступников с коррупционерами из других государств. Еще в 2018 году аналитики назвали город Дубай «глобальным центром по отмыванию денег».

Такие выводы были деланы на основе данных о недвижимости, которую в стране можно приобрести за наличные деньги без каких бы то ни было вопросов со стороны властей. Утечка базы данных об имуществе и резидентстве, позволила выяснить, что убежище в стране могут получить даже лица, находящиеся под международными санкциями, или известные преступники.

Федеральное агентство новостей /

Внимание мировой общественности к этой проблеме подтолкнуло руководство крупнейшего города ОАЭ к принятию мер. В частности, агентов по недвижимости, девелоперов, поставщиков трастовых и корпоративных услуг и юристов, участвующих в заключении сделок, обязали проводить соответствующую проверку клиентов и регистрироваться в Управлении финансовых услуг Дубая (DFSA).

Support the UAE’s efforts in combatting money laundering to eliminate economic corruption and induce growth. Designated non-financial businesses and professions can register their company on goAML and in the international and local sanctions lists. https://t.co/ZnbDiwZBhy pic.twitter.com/ZTNzSXI2GG — Dubai South (@Dubai_South) August 24, 2021

Тогда же в Эмиратах произошло обновление антикоррупционного законодательства, что стало ответом на рекомендации и требования Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). До этого в стране действовали нормативы 2002 года, которые в 2014-м были дополнены статьями о противодействии поддержке терроризма.

Нововведения обязали граждан Эмиратов и иностранцев декларировать ввоз и вывоз из страны денежных средств и других ценностей.

С тех пор Абу-Даби проводит показательную кампанию по борьбе с финансовыми правонарушениями. Тем самым власти хотят не только решить внутренние проблемы, препятствующие развитию государства, но и очистить репутацию страны перед другими международными игроками.

Однако рынок элитной недвижимости является крайне важным для экономики государства, а потеря крупных финансовых партнеров не входит в интересы Эмиратов. Как отмечалось в отчетах иностранных НКО, темпы проведения расследований того же Управления финансовых услуг Дубая (DFSA) все еще оставляют желать лучшего. Это вызывает опасения в том, что относительно недавно введенные правила до сих пор не выполняются в нужной мере.

Остается надеяться, что новые инициативы лидера Эмиратов действительно повысят прозрачность политических и правовых систем. В перспективе может сделать антикоррупционную политику более эффективной и улучшить ситуацию в стране.