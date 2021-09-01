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Публицист Зарифулин: НАТО может помочь Зеленскому только с бегством с Украины
Политика
Публицист Зарифулин: НАТО может помочь Зеленскому только с бегством с Украины
Федеральное агентство новостей  / 

НАТО может обеспечить президенту Украины Владимиру Зеленскому только бегство из страны с награбленными миллионами. Это вся помощь, которую может дать Североатлантический альянс Украине. Об этом ФАН рассказал публицист, лидер движения «Новая Евразия» Павел Зарифуллин.

Вступление в НАТО

Происходящее в Донбассе не является препятствием для вступления Украины в НАТО. Такое заявление сделал глава представительства Альянса в Киеве Александр Винников.

«В Вашингтонском договоре НАТО нет такой нормы. Впрочем, в конце концов, союзники должны быть убеждены, что вступление нового члена усилит безопасность Альянса. Именно поэтому это решение принимается коллективно», — заявил он.

Публицист Зарифулин: НАТО может помочь Зеленскому только бегством с Украины
Федеральное агентство новостей  / 

Винников затронул тему того, каким образом НАТО может помочь Украине восстановить территориальную целостность и контроль над территориальными водами. Он упомянул увеличение присутствия сил Альянса в Черном море и масштаб прошедших совместных учений Sea Breeze с участием 30 стран.

«Слова и чепуха»

Как отметил Павел Зарифуллин, заявление Винникова — пиар-подготовка ко встрече президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского. Причем она ориентирована на украинскую аудиторию.

«Заявление Винникова вряд ли вызовет хоть какой-то интерес у стран НАТО. Они давно все решили. И никакую Украину к никакому НАТО присоединять не собираются. Винников давно прикормлен администрацией Зеленского и иногда делает заявления», — пояснил Павел Зарифуллин.

Публицист Зарифулин: НАТО может помочь Зеленскому только бегством с Украины
president.gov.ua  / Офіс Президента України

По его мнению, это попытка выиграть минимальные политические очки. Но в реальности это не имеет никакого отношения к действительности в связи с практикой НАТО, которую она показала в Афганистане.

«НАТО может обеспечить Зеленскому только личный выезд с награбленными миллионами, как это произошло с вывозом президента Афганистана Ашрафа Гани. НАТО может гарантировать только это. Альянс ни за кого не впишется, никому не поможет. Вступление в НАТО и сотрудничество с ней ничего не гарантирует. Все это прекрасно понимают. Все остальное — это мелкий гешефт перед лицом реальных и страшных исторических событий в Афганистане. Перед крахом США и НАТО. Их доминация закончилась. Все остальное — слова и чепуха», — заключил Павел Зарифуллин.

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Украина в вопросе Донбасса продолжает политику прошлой власти. Лучший пример — пандемия коронавируса. Одним из первых актов Киева во время эпидемии было установление карантина в отношении Донецкой и Луганской народных республик.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.

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