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Представитель администрации США озвучил детали переговоров Байдена с Зеленским

  /   Обновлено: 01 сентября 2021 12:39
Политика
Представитель администрации США озвучил детали переговоров Байдена с Зеленским
pixabay.com  /  12019

Вашингтон, 1 сентября. Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский сперва проведут переговоры с участием своих советников, а после - в формате один на один.

Как сообщил журналистам высокопоставленный представитель администрации США, диалог в формате тет-а-тет даст главам государств возможность говорить друг с другом более прямо. Чиновник уточнил, что Вашингтон на переговорах с Зеленским планирует обсудить перспективы оказания Украине дополнительной помощи в сфере безопасности и ряд других вопросов двусторонней повестки.

Накануне Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Соединенные Штаты, где запланирована его встреча с президентом Джо Байденом. Предполагается, что одной из тем переговоров станет обсуждение «Северного потока — 2», гарантий энергетической безопасности для Украины, а также сокращения выбросов углеводорода в атмосферу.

Украинский президент ранее обсудил урегулирование в Донбассе с министром обороны США Ллойдом Остином. Стороны также поговорили о перспективах развития двустороннего сотрудничества.

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украина сша зеленский байден
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