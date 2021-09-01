МИД РФ: Россия, КНР, США и Пакистан проведут переговоры в Кабуле

Москва, 1 сентября. В российском дипломатическом ведомстве назвали условие проведения переговоров России, Китая, Пакистана и США по афганской проблеме в Кабуле.

Перед началом консультаций представителей Москвы, Вашингтона, Пекина и Исламабада в афганской столице должна стабилизироваться обстановка в Кабуле и возобновить работу аэропорт, сообщили в МИД РФ. Подготовка к четырехсторонним переговорам по Афганистану продолжается, отметили в российском министерстве иностранных дел, передает РИА Новости.

Ранее в МИД РФ сообщили о готовности Москвы отказаться от транзита газа через украинскую территорию при соответствующем решении Киева о запрете транспортировки «голубого топлива» из России.